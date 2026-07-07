世足賽／川普介入成先例！英政界籲FIFA別雙標 自家後衛也要比照辦理

美國總統川普公開承認，曾就美國代表隊前鋒巴洛根（Folarin Balogun）被判紅牌一事，聯絡國際足總（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino），而巴洛根獲准暫緩執行停賽，也引發歐洲各地足球界與政界人士質疑。英國政界人士6日要求FIFA比照辦理，讓同樣領紅牌的英格蘭後衛昆薩（Jarell Quansah）享有相同待遇。

路透報導，英格蘭將於11日在邁阿密舉行的世界盃8強賽迎戰挪威。昆薩狀況和巴洛根一樣，在英格蘭3比2擊敗墨西哥的16強賽遭紅牌罰下，面臨自動停賽一場。一名知情人士表示，英格蘭足球總會（FA）正考慮是否提出上訴；FIFA則未回覆路透社多次詢問，是否會依據相同規定審理昆薩的案件。

不過，巴洛根獲准暫緩停賽已成為本屆世足賽最大爭議。儘管英凡提諾表示，他當時告訴川普，此案將由FIFA司法機構獨立裁決，但英國工黨國會議員勞（Noah Law）與昂恩（Melanie Onn）分別在社群媒體公開致函英凡提諾，要求將昆薩因領紅牌而自動停賽一場的處分，延後至世足賽結束後執行，並援引巴洛根案作為先例。

勞寫道，雖然他認為昆薩領到紅牌並無不妥，但應將他的停賽延後至本屆世界盃結束後再執行。昂恩則表示，若一名球員可以因延後停賽而受惠，另一名情況實質相同的球員卻不能，將很難自圓其說。兩人都認為，FIFA若不能一體適用規則，將有損外界對其懲處制度的信心。

英國國會議員此次介入，是首次有人試圖援引巴洛根案替其他球員爭取相同待遇，也可能使FIFA所稱由司法機構作出的裁決，進一步演變為是否一體適用相同標準的更廣泛考驗。

另一方面，英國下議院文化、媒體與體育委員會主席迪奈納奇（Caroline Dinenage）呼籲FIFA，儘速說明暫緩執行巴洛根停賽處分的決定。她表示，FIFA這項裁決可能為本屆世足賽蒙上陰影，「如果體育競賽要有意義，規則與法律就必須平等適用於所有球隊。FIFA必須儘快出面說明這項決定的依據，並回應外界對程序可能受到政治干預的質疑。」