世足賽／巴洛根紅牌裁定可上場 美球迷：挺國家隊但不認同FIFA做法

美國隊今天在世足賽16強淘汰賽迎戰比利時，最終落敗。對於美國前鋒巴洛根吞下紅牌仍可上場，不少球迷受訪時表示，雖然支持自己國家的隊伍，但也不覺得這樣處理是公平的，「紅牌就是紅牌，不能輕易改變。」

美國隊過去在世界盃足球賽中，多次止步16強，包括上一屆卡達世界盃。今年美國以地主國之姿出賽，備受球迷期待，不過最終仍在16強賽事不敵比利時，無緣挺進8強。

這場賽事在西雅圖舉行，舊金山灣區多個城市也舉辦觀賽派對，為美國隊加油。

聖荷西（San Jose）聖貝德羅廣場（San PedroSquare）的大型觀賽派對湧入大批民眾，不少球迷還站到旁邊停車場內揮舞國旗，高喊U.S.A.，現場洋溢濃厚愛國氣氛。

由於日前同一地點曾傳出槍擊事件，造成1死1重傷，現場有多名警員戒備。

站在最前排的球迷尤瓦（Yuval）接受中央社訪問時激動表示，自己第一次參加觀賽派對，「感覺真的超棒的，大家都站出來，一起支持我們的國家」。

不過，賽前美國前鋒巴洛根（Folarin Balogun）的紅牌爭議延燒。美國總統川普（Donald Trump）上週致電國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（GianniInfantino），要求重新檢討巴洛根吞下紅牌的判決，FIFA後來宣布暫緩執行巴洛根禁賽處分。

儘管比利時足球協會提出上訴，FIFA裁定不予受理，使得賽事公正性遭到強烈質疑。

對於這項爭議，不少美國球迷受訪說，「判決雖然對美國有利，但也不是很公平。」

一同參加觀賽派對的蘇菲雅（Sophia）和賽琳娜（Selina）告訴中央社，身為美國人，當然支持美國隊，「但我不認為FIFA應該被政治化，所以我覺得判決並不公平。」

獨自到場的西恩（Sean）抱持相同看法。他說，這是一屆很棒的世界盃，是有史以來最精彩的世界盃之一，「但FIFA不該那樣做，紅牌就是紅牌，你不能改變它。」

西恩認為，如果裁判犯錯，可以承認那是誤判；但不該在比賽結束後，才更改判罰。

康諾里（Connolly）夫婦則表示，「我們對這個決定不是很高興，但我們也替那名球員（巴洛根）感到開心...我不喜歡這個過程，但我喜歡這個結果。這很難解釋。」

儘管美國隊最終輸球，康諾里力挺國家隊表示：「他們已經超出我的期待了。」