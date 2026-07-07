世足賽／埃及挺進16強創歷史 足球經濟效益正開始

埃及隊史上首進世界盃16強淘汰賽，不僅改寫埃及隊參加世界盃歷史，也為國家帶來史上最高的足球賽事獎金。運動產業專家指出，真正值得期待的是後續長遠的經濟效益。

埃及媒體「埃及獨立報」（Egypt Independent）報導，埃及晉級16強後，已確定至少獲得國際足總（FIFA）1500萬美元（約新台幣4.8億元）獎金，創下埃及足球史上最高國際賽事獎金紀錄。

報導指出，這筆收入包括晉級32強的1100萬美元，以及擊敗澳洲後晉級16強新增的400萬美元。若埃及再闖進8強，累積獎金將提高至1900萬美元。此外，早在比賽開幕前，國際足總也提供埃及150萬美元補助費用，專門支付訓練營和賽事準備。

這筆龐大收入，對近年財政吃緊的埃及足球隊來說，被視為重要的國家資源，可望投入青少年足球培訓、國家隊建設及聯賽發展。

此外，英國運動商業顧問公司Game Changers埃及籍執行長艾爾拉維（Amr ElRawi）指出，世界盃爲埃及帶來的真正價值，遠不只是國際足總發放的千萬獎金，更長遠的經濟效益還包括後續品牌贊助、轉播權、觀光及投資等。

埃及在本屆世足賽表現可圈可點，一路挺進，即將和上一屆冠軍阿根廷隊爭奪晉級8強。為不錯過任何一場比賽，開羅近期成為不折不扣的不夜城，家家戶戶挑燈觀賞球賽，並在街上歡呼、揮旗、吹號角慶祝勝利。中央社 中央通訊社

艾爾拉維近日接受埃及媒體QNews電視訪問時表示，世界盃優異表現將大幅提升埃及足球品牌價值，吸引更多企業投入贊助，也有助提高轉播權收益、商業合作，及球衣和周邊商品銷售。

艾爾拉維進一步解釋，當國家隊成績越好，企業樂意投入的資源也越多，便形成正向循環。最終受益的不只是國家隊，更包括埃及國內聯賽及各級俱樂部，如Al Ahly FC或Zamalek Football Club。

艾爾拉維分析，足球如今已成為埃及培養國家軟實力的重要工具。埃及在世界盃舞台上不僅提升國家形象，也有助吸引更多國際遊客與投資者認識埃及，帶動觀光、文化交流及商業投資。

埃及過去在非洲國家盃（AFCON）的歷史戰績極為輝煌，以26屆非洲國家盃決賽及7座冠軍獎盃，創下賽史最多參賽紀錄。

然而，埃及自1934年成為首支參加世界盃的非洲球隊後，只於1934、1990及2018年晉級世界盃會內賽，卻始終未曾闖入淘汰賽首輪。

埃及過去在非洲國家盃的歷史戰績極為輝煌，以26屆非洲國家盃決賽，創下賽史最多參賽紀錄，並贏得7座冠軍獎盃。足球融入埃及人民生活，孩童以加入青少年足球俱樂部為榮。圖為開羅市區歷史悠久的Gezira俱樂部足球場，青少年足球隊正進行培訓。中央社 中央通訊社

今年世界盃在擴編至48隊後，埃及先於小組賽取得隊史首場世界盃勝利，接著一路挺進16強，並將於台灣時間8日，對戰足球強權阿根廷爭奪晉級8強。

因此，艾爾拉維強調，若能善用此次世界盃熱潮，持續投資青訓系統、改善球迷觀賽體驗、發展數位平台，及建立更成熟的足球商業模式，世界盃所創造效益，將不會隨比賽結束而消失，更能轉為埃及足球長期競爭力。

埃及青少年足球國家隊技術總監戈寧（EmadGhonem）也告訴中央社記者，埃及於世界盃的表現不僅締造國家隊新紀錄，對於近年來面臨高通膨、貨幣貶值，及經濟壓力的埃及社會來說，足球成為一股凝聚埃及全民情感的重要力量。

對埃及而言，這場世界盃之旅，除為埃及足球體壇寫下新頁外，更可能成為推動埃及足球產業升級，以及創造經濟新動能的重要契機。