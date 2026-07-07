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世足賽／川普為巴洛根請命紅牌事件 衍生出生公民權論戰支線

中央社／ 紐約6日綜合外電報導
川普介入巴洛根紅牌禁賽爭議，並牽動美國出生公民權辯論；FIFA暫緩處分後，美國隊仍在16強賽不敵比利時。 路透
川普介入巴洛根紅牌禁賽爭議，並牽動美國出生公民權辯論；FIFA暫緩處分後，美國隊仍在16強賽不敵比利時。 路透

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美國前鋒巴洛根今天迎來職業生涯至今最重要的一場比賽，然而在足球、身分認同與美國政治交織下，加上美國總統川普出面介入，使他成為本屆世界盃最具爭議的焦點之一。

路透社報導，巴洛根（Folarin Balogun）原本無緣出戰今天對比利時的16強賽，原因是他在美國對波士尼亞與赫塞哥維納的32強賽中被判紅牌退場；按規定領到紅牌後將自動禁賽1場。

然而，國際足球總會（FIFA）昨天出人意料地宣布暫緩執行巴洛根的世界盃禁賽處分。

耐人尋味的是，川普一再主張廢除出生公民權，這回卻公開要求FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）重新檢視對巴洛根的禁賽判決。巴洛根之所以擁有美國公民身分，是因為他的奈及利亞籍母親當年前往紐約探親後，因懷孕週數太大無法搭機返家，因而在美國生產。

巴洛根出生一個月後隨母親回到英國，在倫敦長大，並進入英超兵工廠的青訓體系，最終在2023年決定正式轉籍代表美國出戰。

在美國政壇持續圍繞出生公民權、移民與美國身分認同展開激烈辯論之際，支持出生公民權的人士紛紛為巴洛根喝采。

「邁阿密前鋒報」（The Miami Herald）一篇社論標題寫道：「巴洛根證明，出生公民權不是漏洞，而是美國。」

美國移民委員會（American Immigration Council）計畫主管羅威里（Jorge Loweree）說：「巴洛根是出生公民權如何為人們創造機會的絕佳例子，使其獲得原本不可能擁有的機會，並發揮最大潛力，以對所有美國人有益的方式回饋這個國家。」

美國目前是全球33個採行無條件出生公民權的國家之一，其中大多數位於西半球。

路透社／益普索（Reuters/Ipsos）今年一項民調顯示，多數美國民眾反對廢除出生公民權。

巴洛根1日在美國以2比0擊敗波士尼亞與赫塞哥維納的賽事中，因踩到對方球員穆哈雷莫維奇（Tarik Muharemovic）右腳踝而吞下紅牌。

當時，美國隊當家球星普里希赫（Christian Pulisic）摟著25歲的巴洛根，安慰他接受這項判決。巴洛根事後也說，即便無法上場，也會全力在場邊支持隊友迎戰比利時。

不過，就在美國最高法院駁回川普試圖終結出生公民權的行政命令不到一週後，川普親自致電英凡提諾要求重新檢討巴洛根被判紅牌並禁賽一場的判決。

英凡提諾證實自己確實有接到川普來電，但否認川普的介入影響FIFA暫緩執行巴洛根紅牌禁賽的決定。

「歐洲紅魔」比利時今天在16強賽，憑藉德凱特萊爾（Charles De Ketelaere）攻進2球與團隊強大進攻火力，最終以4比1擊敗美國，8強戰將對上西班牙。

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