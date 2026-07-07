快訊

MLB／中職球隊先等等 費爾柴德續留美職「回家」當水手

18歲愛女遭輾壓亡…母求償落空崩潰問「白犧牲了嗎」 法官冷回：對啊

太空視角直擊巴威！「完美颱風眼」震撼曝光 沖繩先拉警報11日接近台灣

世足賽／39歲梅西上一場打滿120分鐘 阿根廷教練曝激戰後狀況

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
阿根廷教頭表示梅西狀況良好，將全力備戰埃及。 路透
阿根廷教頭表示梅西狀況良好，將全力備戰埃及。 路透

2026世足賽

美加墨世界盃冷門不少，率阿根廷挑戰衛冕的教頭斯卡洛尼（Lionel Scaloni）就指出，本屆賽事就算冠軍熱門對上低排名的隊伍都陷入苦戰，代表今年賽事的難度十分高，沒有真正有主宰力的隊伍；他也提到當家球星「獅王」梅西（Lionel Messi）經過前一場激戰後的狀況。

「我認為這次世界盃證明了對每個人都很困難，沒有真正有主宰力的球隊，法國看起來很強勢，的確也是，但他們對巴拉圭就打得掙扎。」斯卡洛尼今天賽前記者會發表對這屆賽事的看法，「西班牙一直掙扎到最後一刻，沒有一支球隊能保持世界盃前的狀態。對手狀況很好，比賽條件也和我們之前遇到的不一樣，球員又打了很多比賽，現在有點疲憊了。」

就連阿根廷碰上首度挺進淘汰賽的大黑馬維德角，都是激戰到延長賽才以3：2才奪勝，台灣時間明天凌晨0點將和埃及搶8強門票。

這場16強對決將是阿根廷當家球星「獅王」梅西生涯第30場世界盃出賽，斯卡洛尼表示當家球星身體狀況十分理想，儘管前幾天還跑了120分鐘，目前也沒有任何狀況。

儘管說今年賽事難度很高，斯卡洛尼仍認為，阿根廷該被視為奪冠熱門，就算遇到挫折仍能找到克服方式，目前比賽未嘗敗績，當然仍有需要改進之處，對上埃及也有上緊發條，「他們是非常好的隊伍，有一位經驗老道也合作多時的教練帶領。」

埃及當家球星薩拉赫（Mohamed Salah）將首度碰阿根廷，斯卡洛尼表示薩拉赫是名優秀球員，能交手是一大榮幸，同時也會做好全面準備。

世足戰報 2026美加墨世足 阿根廷 埃及 梅西

延伸閱讀

阿根廷世足「悲劇英雄」 資深菜鳥30歲終於初登場還進球圓夢

世足賽／阿根廷32強迎戰黑馬維德角 梅西小組賽末戰將從板凳出發

世足賽／16強埃及對阿根廷 專家曝3人包夾梅西戰術

世足賽／寒流難擋阿根廷球迷熱情 驚險晉級後全城湧上街頭

相關新聞

世足賽／最後一舞16強止步 C羅落淚坦言難過但問心無愧

葡萄牙當家球星C羅（Cristiano Ronaldo）已預告美加墨世界盃將是個人「最後一舞」，今天16強葡萄牙以0：1敗給西班牙，止步16強也代表他將告別世界盃舞台，落下眼淚的他坦言難過，但個人也付出所有，能夠問心無愧和六度參賽的最大舞台告別。

世足賽／遭巴拉圭女議員種族歧視 姆巴佩火大回嗆：卑劣女人

法國足球巨星姆巴佩（Kylian Mbappe）世足賽16強淘汰巴拉圭後，拒絕與對方門將吉爾（Orlando Gill）握手引發球迷熱議，巴拉圭女議員阿馬里亞（Celeste Amarilla）竟對姆巴佩發表種族歧視言論，對此，姆巴佩在社群平台X發文強硬回擊。

世足賽／西班牙補時絕殺葡萄牙 C羅失落揮別世界盃

替補上場的梅禮諾在傷停補時第1分鐘破門攻入致勝球，幫助西班牙今天以1比0擊敗葡萄牙而闖進8強，同時結束「C羅」羅納度的世...

世足賽／普利西奇傷退、巴洛根如遊魂 美國主帥：不是我們的一天

世足賽主辦國美國今天在16強賽碰上「歐洲紅魔」比利時，儘管主力前鋒巴洛根（Folarin Balogun）在禁賽爭議中順利回歸，但最終仍是以以1：4慘敗，無緣晉級8強賽，也宣告今年3個地主國都將無緣8強，而這也同時是美國隊史第6度止步於16強賽。

世足賽／39歲梅西上一場打滿120分鐘 阿根廷教練曝狀況

美加墨世界盃冷門不少，率阿根廷挑戰衛冕的教頭斯卡洛尼（Lionel Scaloni）就指出，本屆賽事就算冠軍熱門對上低排名的隊伍都陷入苦戰，代表今年賽事的難度十分高，沒有真正有主宰力的隊伍；他也提到當家球星「獅王」梅西（Lionel Messi）經過前一場激戰後的狀況。

世足賽／唱〈Wonderwall〉唱到燒聲？ 凱恩幽默宣告「聲音回來了」

「三獅軍團」英格蘭昨天在16強賽苦戰中以3：2險勝墨西哥，強勢挺進8強，不過賽後最引發球迷熱議的，莫過於英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）在接受外媒採訪時，竟以極度沙啞、近乎「失聲」的鴨子嗓受訪，該段畫面隨即在網路上瘋傳。經過一晚的休息，凱恩今天特別拍攝影片向大眾報平安，幽默大喊「我的聲音回來了！」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。