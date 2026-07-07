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世足賽／年初骨折...梅里諾替補扮功臣勵志回歸 教頭讚是世界級中場

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
梅里諾傷癒復出後在對葡萄牙的十六強賽替補建功，助西班牙一比零驚險晉級八強，教練也盛讚他可靠且是世界級中場。 路透
梅里諾傷癒復出後在對葡萄牙的十六強賽替補建功，助西班牙一比零驚險晉級八強，教練也盛讚他可靠且是世界級中場。 路透

2026世足賽

西班牙葡萄牙16強上演「伊比利半島內戰」，兩隊前90分鐘都沒進球，但補時第一分鐘西班牙梅里諾（Mikel Merino）就攻破球門，這顆進球幫助「無敵艦隊」以1：0險勝葡萄牙，繼2010年奪冠後首度重返8強行列。

梅里諾今年1月發現右腳疲勞性骨折，動刀、復健花了將近5個月才重返賽場，今天成為致勝英雄的他說：「當你回到家，你記得所有事情，所有好事、所有壞事。今年我有過非常難受的時刻，但也獲得了很多美好的時光。」

30歲的梅里諾提到，過去一直沒能陪伴剛出生的寶貝成長，因為受傷多了陪伴家人的時間，「我把這些都用來激勵自己，讓自己變得更好。」

梅里諾今天第85分鐘才替補上陣，不到6分鐘就建功，西班牙教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）說：「梅里諾從來不會讓你失望，他非常可靠，他幫我們贏得歐國盃冠軍。」德拉富恩特讚梅里諾是名偉大的球員，是世界上最佳中場之一，「我們很幸運板凳有一些球員，他們在任何國家隊都能當先發，重要的是他們上場後的態度，以及他們日常訓練中展現的態度。」

德拉富恩特特別為梅里諾發聲，他說：「我只希望大家在評價他時能公平公正，梅里諾是一位表現卓越的球員，總是能出現在他應該出現的位置上。」

世足戰報 2026美加墨世足 西班牙 葡萄牙

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