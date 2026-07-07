世足賽／遭巴拉圭女議員種族歧視 姆巴佩火大回嗆：卑劣女人

法國足球巨星姆巴佩（Kylian Mbappe）世足賽16強淘汰巴拉圭後，拒絕與對方門將吉爾（Orlando Gill）握手引發球迷熱議，巴拉圭女議員阿馬里亞（Celeste Amarilla）竟對姆巴佩發表種族歧視言論，對此，姆巴佩在社群平台X發文強硬回擊。

本場比賽巴拉圭球員展現凶狠球風，被外界批評踢得太髒。法國靠姆巴佩下半場的12碼罰球破門，終場以1：0險勝巴拉圭。賽後巴拉圭門將吉爾主動向姆巴佩握手，遭到無視。

巴拉圭女議員阿馬里亞在IG發文嗆姆巴佩，「被殖民的喀麥隆人硬要裝成法國人，滿腹怨恨、暴發戶、傲慢又醜陋。整場比賽都很緊張、怕得要死，跟他整支球隊一樣，他們一球都進不了，是靠運氣贏的。我們很多人唯一責怪巴拉圭隊的，就是比賽結束後沒賞他一記巴掌，而且我還不是足球迷。」

此番種族歧視言論引發各界砲轟，姆巴佩則在X發文回嗆，「阿馬里亞女士，妳是卑劣的女人，也是不配坐在現職的人。妳不能代表巴拉圭，整個賽事揮灑熱情與榮耀的國家。因為妳的無知與毫不掩飾的種族主義，全世界已忘記巴拉圭球員本屆世足寫下的歷史性旅程與努力，取而代之的是一名無能女性，為自己國家留下最糟糕形象。我永遠不會讓像她這樣的人，自由地把她們的仇恨與種族主義散播到全世界。」