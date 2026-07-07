世足賽／川普介入紅牌爭議惹火歐洲 比利時總理貼愛貓照開酸

美歐跨大西洋關係在過去一年半來持續緊張，本周又將隨著北約土耳其峰會登場面臨新考驗。然而，FIFA暫緩執行美國代表隊前鋒巴洛根（Folarin Balogun）的紅牌禁賽處分，讓他得以出戰美國對比利時的世界盃16強賽，引發比利時官員與歐洲足球界人士痛批美國總統川普干預足球事務，再度加劇美歐摩擦。

紐約時報報導，川普2026年初揚言接管丹麥自治領地格陵蘭，動搖北約聯盟基礎，又批評歐洲未在伊朗戰爭中支持美國，並揚言削減駐歐美軍、抨擊部分北約國家國防支出不足。歐洲各國原希望藉7日登場的北約峰會展現增加軍費的成果，維持川普與美國對北約的投入，如今卻又傳出川普曾致電國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino），要求重新審查巴洛根的禁賽處分。

FIFA 5日宣布暫緩執行巴洛根一場禁賽處分後，比利時官員表達不滿。比利時外交部長、曾任足球裁判的普雷沃（Maxime Prévot）發表聲明表示，這項決定可能損害FIFA一再強調的公平競賽原則。他說：「這項決定顯然引發許多疑問。如果真的是一通電話造成這項令人費解的決定，那將等同破壞足球與體育最基本的規則。」

川普6日證實，自己曾致電英凡提諾抗議紅牌判決並要求「重新審查」，但強調「沒有告訴他該怎麼做」。 法新社

FIFA這項決定極不尋常，也讓美國隊受益。英凡提諾一直積極拉近與川普的關係，2025年更在川普競逐諾貝爾和平獎未果之際，頒發首屆FIFA和平獎給他。川普6日證實，自己曾致電英凡提諾抗議紅牌判決並要求「重新審查」，但強調「沒有告訴他該怎麼做」。英凡提諾則表示，他只是向川普說明FIFA獨立司法機構正依程序處理此案。不過，外界關注，在北約峰會登場的關鍵一周，這場風波是否會進一步升高美歐外交緊張局勢。

歐亞集團（Eurasia Group）歐洲區執行董事拉赫曼（Mujtaba Rahman）表示，他不認為這場足球爭議足以進一步破壞跨大西洋關係。不過，他在書面回覆中表示：「這確實適時提醒了歐洲各國政府，川普是如何運作的。他不受規則或慣例拘束，並且毫不留情地在所有事情上貫徹『美國優先』政策。」

歐洲官員過去面對他們認為不可接受的情況，包括對主權領土的威脅，以及傷害甚鉅的貿易戰，都選擇隱忍，但恐怕未必能在足球議題上保持克制。被問及FIFA的決定時，比利時總理德韋弗（Bart De Wever）的發言人請媒體參考一則據稱來自總理愛貓的Instagram貼文。

該貼文以荷蘭文寫道：「紅牌？我照樣上場！」