世足賽／西班牙連6場無失球破紀錄 門將609分鐘不失球更驚人

「無敵艦隊」西班牙今天以1：0擊敗葡萄牙，除拿到8強門票還延續無失球紀錄到賽史最長的6場，門將西蒙（Unai Simón）世界盃的不失球紀錄更推進到609分鐘，寫下驚人成就。

西班牙32強淘汰賽奪勝後，連5戰無失分已追平1990年的義大利和2006到10年的瑞士，今天再度踢下「完封」勝，改寫世界盃紀錄。

上屆16強賽，西班牙和摩洛哥正規賽和延長賽都沒有任何進球，但西班牙在PK大戰敗陣；本屆西班牙雖遭維德角0：0逼和爆出冷門，接續就展現歐洲強權實力，包括4：0大勝沙烏地阿拉伯、1：0退烏拉圭，前一戰32強以3：0大勝奧地利，今天再以1：0踢下葡萄牙，繼2010年奪冠後首度重返8強。

西蒙的無失球紀錄也從517分鐘延續到609分鐘，他在世界盃前一度失球是2022年卡達世界盃小組賽1：2輸給日本隊，國際賽則是從去年11月世界盃資格賽2：2踢平土耳其後就再沒被攻破球門。

今天賽前，西蒙也僅完成4次撲救，前一戰奧地利沒有任何射正；今天碰葡萄牙，西蒙上半場就完成2次撲救，兩次都是來自葡萄牙當家球星C羅（Cristiano Ronaldo），其中一次飛身拍下C羅的勾射，堪稱今天重要攻防之一。

西班牙教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）表示，團隊締造的紀錄是所有球員的努力，「他們團結、大方、努力、犧牲，每個人都為彼此奔跑ˋ著。」