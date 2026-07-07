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世足賽／最後一舞16強止步 C羅落淚坦言難過但問心無愧

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
當比賽結束哨音響起，41歲的C羅拭去眼角淚水。路透
當比賽結束哨音響起，41歲的C羅拭去眼角淚水。路透

2026世足賽

葡萄牙當家球星C羅（Cristiano Ronaldo）已預告美加墨世界盃將是個人「最後一舞」，今天16強葡萄牙以0：1敗給西班牙，止步16強也代表他將告別世界盃舞台，落下眼淚的他坦言難過，但個人也付出所有，能夠問心無愧和六度參賽的最大舞台告別。

西班牙靠下半場補時第一分鐘梅里諾（Mikel Merino）的破網，以一球差擊敗老對手葡萄牙。當比賽結束哨音響起，41歲的C羅拭去眼角淚水，他說：「用這種方式離開世界盃讓人難受，不過像我昨天說的，我已經竭盡全力，我可以問心無快離開。這就是足球員的人生，你必須繼續前進。」

41歲的C羅六度參加世界盃累積出賽27場，史上第二，僅落後同樣六度參賽的阿根廷「獅王」梅西（Lionel Messi），不過梅西上屆如願高捧大力神盃，C羅卻始終和這座大賽冠軍無緣。

葡萄牙止步16強，C羅表示這就是個人最後一次世界盃，「至於其他時期，我還有時間思考，我會陪伴家人，避免在衝動之下說不該說的話。」

國際賽出賽233場、攻進146球都是葡萄牙隊史紀錄，C羅2016年助隊打下歐國盃冠軍，也曾兩度奪下歐國聯頭銜，但從2006年開始在世界盃亮相，最佳成績就是處女秀的四強。

沒能完成世界盃奪冠夢想，C羅仍說，已經帶領葡萄牙拿過3座大賽冠軍，「2016的歐國盃層級和世界盃相同。」

C羅世界盃累積11顆進球，史上並列第9，葡萄牙教頭馬丁尼茲（Roberto Martínez） 讚C羅是絕佳隊長，言行、技術都足以是足球界的表率。

「我剛到葡萄牙國家隊的時候，大家對C羅有很多誤會和質疑，但他一直是我們的榜樣，不僅僅是進球和助攻，還有他在禁區內的表現、他的敬業精神以及他對足球的解讀。他是一個榜樣，我們應該為他喝采。」馬丁尼茲表示，C羅樹立了選手榜樣，感謝他為世界盃和國家隊的所有付出。

世足戰報 2026美加墨世足 C羅 葡萄牙 西班牙

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