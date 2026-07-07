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世足賽／白宮遊說FIFA內幕！川普親自介入 巴洛根紅牌4天逆轉獲准踢16強

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（右）與國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（左）2025年12月5日出席在華府甘迺迪表演藝術中心舉行的2026年世界盃足球賽抽籤儀式，並一同自拍。路透
美國總統川普（右）與國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（左）2025年12月5日出席在華府甘迺迪表演藝術中心舉行的2026年世界盃足球賽抽籤儀式，並一同自拍。路透

2026世足賽

2026年美加墨世足賽，台北時間7日上午8時將上演地主美國對決比利時的16強賽。不過賽前卻爆出，美國總統川普7月1日曾致電國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino），要求重審前鋒巴洛根（Folarin Balogun）上一場比賽的紅牌處分。POLITICO報導，巴洛根遭判紅牌後短短幾分鐘，白宮便展開行動，希望讓他能繼續代表美國隊出戰。

POLITICO訪問6名知情的美國政府及足球界官員指出，美國隊1日擊敗波士尼亞與赫塞哥維納後，白宮FIFA世界盃工作小組執行主任朱利安尼（Andrew Giuliani）向川普通報，巴洛根因一次魯莽犯規遭出示紅牌，並依慣例自動禁賽一場，因此將缺席對上比利時、非贏不可的16強賽。

世足賽紅牌上訴成功的案例極為罕見，但白宮當晚就決定採取行動。一些足球專家認為，巴洛根這次犯規遭判紅牌過於嚴厲。當時都在舊金山附近李維斯球場觀看波士尼亞之戰的朱利安尼、商務部長盧特尼克及多名美國足協高層，隨即啟動計畫，挑戰裁判當場出示紅牌的判決。

美方隨即展開為期4天的協調遊說、法律運作與外交斡旋，行動一路從白宮橢圓辦公室延伸至蘇黎世的FIFA總部，也凸顯川普核心幕僚對這屆在美國舉辦的世界盃，以及美國男子足球代表隊戰績的高度投入。

到了5日，也就是美國隊原定對戰比利時、巴洛根本應坐板凳的前一天，FIFA紀律委員會宣布，將巴洛根的一場禁賽處分暫停執行一年。川普感謝FIFA「做了正確的事，扭轉了一場重大不公」。

POLITICO指出，川普與英凡提諾建立近8年的友誼，英凡提諾在川普第二任期期間經常造訪白宮橢圓辦公室。知情人士表示，即使美國政府政策與FIFA目標出現衝突，雙方仍保持聯繫。其中包括川普政府2月對伊朗發動軍事打擊，一度危及伊朗參加世界盃的資格；這段交情，也成為川普此次為巴洛根事件致電英凡提諾的重要背景。

根據報導，川普1日致電英凡提諾，詢問FIFA有關紅牌判決及禁賽依據的相關規定。英凡提諾仔細聆聽，但未對結果作出任何承諾。FIFA拒絕證實任何具體討論內容，但向POLITICO重申，暫停執行一場禁賽處分的決定，是由獨立紀律委員會作出。

知情人士表示，就在美國足協（U.S. Soccer）法務團隊正式準備並向FIFA提出上訴的同時，朱利安尼與盧特尼克也表示，若有需要，可提供白宮律師協助法律分析。

同一時間，朱利安尼與曾協助私人支付美國隊總教練波切蒂諾（Mauricio Pochettino）薪資的避險基金經理古德溫（Scott Goodwin），開始研究1日出示紅牌的巴西籍裁判克勞斯（Raphael Claus）過往執法紀錄。知情人士表示，討論克勞斯過去爭議判決的文章在政府高層間流傳，作為評估所有可能有助於上訴論點的參考。

此事很快進入FIFA法律與紀律程序。知情人士表示，負責FIFA法律事務的加西亞（Emilio García）成為向英凡提諾提供程序建議的關鍵人物。加西亞與其他FIFA官員著手判斷，巴洛根此次犯規是否符合重新檢視紀律處分的有限條件。到了6日，FIFA宣布，巴洛根的一場禁賽處分將暫停執行，使他得以出戰美國隊下一場比賽。

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