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世足賽／認了為巴洛根去電FIFA主席 川普：只是要求重新審查

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
美國前鋒巴洛根。路透
美國前鋒巴洛根。路透

2026世足賽

2026年世足賽16強淘汰賽場外引發的政治與外交角力，精彩程度更勝球場，美國明星前鋒巴洛根（Folarin Balogun）日前因紅牌面臨禁賽，如今卻獲國際足總（FIFA）罕見「暫緩執行」，引發對手比利時強烈抗議。對此，美國總統川普（Donald Trump）大方承認，自己確實親自致電FIFA主席英凡蒂諾（Gianni Infantino）表達關切。

本屆賽事已攻入3球的巴洛根，是在日前對陣波赫之戰時，因踩踏對手腳踝遭VAR改判紅牌驅逐。眼看陣中頭號射手將缺席與比利時的關鍵大戰，川普在白宮受訪時透露，自己得知消息後隨即打給英凡蒂諾。川普直白表示，「我只是要求他們重新審查，我可沒說『你非得這麼做』。」

儘管英凡蒂諾隨後發表聲明澄清，強調FIFA的獨立運作性，他絕無干涉判決，且本案是依據《FIFA紀律條例》第27條賦予的裁量權做出暫緩禁賽的決定，但比利時足協顯然無法接受。比利時方面向FIFA提出申訴，然而FIFA卻以比利時「非當事方、無上訴資格」為由駁回。

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