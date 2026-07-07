世足賽／美國隊紅牌爭議 政治陰影下球迷心情矛盾

美國隊前鋒巴洛根（Folarin Balogun）領到紅牌，卻暫緩禁賽，成本屆世界盃爭議事件；美國媒體評論，國際足球總會（FIFA）處理程序不透明，美國球迷心情矛盾，一方面高興美國隊以最強陣容應戰，一方面擔心球隊表現蒙上政治力介入的陰影。

美國隊1日在32強賽中，以2比0擊敗波士尼亞與赫塞哥維納，前鋒巴洛根在第64分鐘爭搶球的時候，踩到對方腳踝被判紅牌退場，依照規定下一場自動禁賽，無法在今天16強賽對比利時之戰上場。

領到紅牌、下一場禁賽，這項無法申訴的規定，最近幾天出現變化。FIFA引用紀律規章第27條「暫緩執行處分」，使得他在未被撤銷紅牌的情況下，今天對比利時一戰仍然可以上場。

比利時足球協會對此提出異議，但FIFA不予受理。美國總統川普今天的發言使得爭議擴大。川普今天在白宮告訴記者，他曾打電話給FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）：「我只是要求重新檢視，並沒有要求你們一定要怎樣。」

ESPN專欄作家波登（Sam Borden）點出美國球迷矛盾心情：「美國隊的頭號射手，能夠參與這一場美國足球史上最重要的賽事，無論美國隊或者球迷一定都是非常振奮。他們不需要為這種心情感到抱歉。」

波登說，世界盃不是每天都有，美國球迷理應好好享受這一刻。但他同時指出，許多熱愛足球的人士，無論是球員、教練或是從業人員存在一種不安心情，反感FIFA程序不透明，可能開下惡例，讓原本應該在球場上解決的事情，受到政治力量介入而改變。

長期在美國推廣足球文化的球評班奈特（Roger Bennett）指出，從美國球迷的角度看，巴洛根復出令人振奮，但從全球足球迷角度來看，這不是一件好事。

他反問，如果是法國總統馬克宏致電FIFA，要求讓法國明星前鋒出賽，美國球迷會有什麼心情。他認為美國隊本屆世足賽表現出色，不需要這一類的政治陰影，如果美國隊晉級，外界可能為之後的每個進球打上問號。

ESPN球評湯瑪斯（Dan Thomas）在電視新聞連線訪問指出，世界盃從1982年以來超過150張紅牌，過去也不乏爭議判決，但從沒見過類似這次的處理方式；FIFA很難讓外界信服，這次僅是修正裁判的錯誤，與美國總統的影響力無關。

美國隊前國腳、電視球評貝柏亞（Marcelo Balboa）指出，巴洛根是美國隊重要戰力，球迷當然樂見他可以上場，但是站在比利時的角度來看，球隊原本已擬定好巴洛根缺陣的戰術，賽前才知道巴洛根可以上場，勢必臨時調整布陣。