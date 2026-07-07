快訊

長榮海運內線交易…張榮發長子張國華大撈150億 1.2億天價交保

國際關切…共軍潛射洲際飛彈落入太平洋 具「二次核打擊」能力

世足賽／梅里諾補時破網 西班牙1比0險勝葡萄牙晉級8強

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／西班牙補時絕殺葡萄牙 C羅失落揮別世界盃

中央社／ 阿靈頓6日綜合外電報導
西班牙在傷停補時絕殺葡萄牙，1比0晉級8強，結束C羅的世界盃生涯。 路透社
西班牙在傷停補時絕殺葡萄牙，1比0晉級8強，結束C羅的世界盃生涯。 路透社

2026世足賽

替補上場的梅禮諾在傷停補時第1分鐘破門攻入致勝球，幫助西班牙今天以1比0擊敗葡萄牙而闖進8強，同時結束「C羅」羅納度的世界盃生涯。

路透社報導，葡萄牙堅毅穩健防線讓西班牙攻勢頻頻受挫，結果這位中場球員替補上場才6分鐘隨即建功，幫助歐洲冠軍挺進世界盃8強。

法新社報導，在職業美式足球NFL達拉斯牛仔主場的7萬649名觀眾滿懷期待觀戰，這場備受矚目的比賽卻沒有激盪出太多火花。

原本看似就要進入延長賽，同樣替補登場的托瑞斯（Ferran Torres）助攻送球給梅禮諾（Mikel Merino），他冷靜起腳破網，在傷停補時第1分鐘鎖定勝局。

這個結果意味著現年41歲、目前效力沙烏地阿拉伯聯賽的羅納度（Cristiano Ronaldo）最終得帶著失落結束世界盃生涯。他賽前已經宣布這將是最後一舞。

開賽不到10分鐘，西班牙本來有機會先馳得點。奧爾莫（Dani Olmo）妙傳給奧亞爾薩巴爾（MikelOyarzabal），他面對葡萄牙門將柯斯塔（DiogoCosta）時卻把球射得太偏。

葡萄牙隊長羅納度的首波攻勢，本來大可將他在北美賽事的進球再添一筆。他從小角度勁射，可惜被西班牙守門員西蒙（Unai Simon）擋下。

半場結束前葡萄牙攻勢凌厲，差一點就能破門。結果西班牙邊衛波洛（Pedro Porro）頭球解圍，將門德斯（Nuno Mendes）的射門頂到橫梁上。

下半場，馬蒂內茲（Roberto Martinez）帶領的葡萄牙被迫退守、只能伺機反擊，控制權落到西班牙腳下。不過整個下半場「無敵艦隊」一直遭到葡萄牙防線壓制，直到梅禮諾於正規時間還剩5分鐘時上場後才終有突破。

西班牙下一輪將對上目前僅存的共同主辦國美國或比利時。這兩隊將於今天稍晚對決。

世足戰報 2026美加墨世足 C羅 西班牙 葡萄牙

延伸閱讀

世足賽／梅里諾補時破網 西班牙1比0險勝葡萄牙晉級8強

世足賽／C羅坦言世界盃最後一舞 對戰西班牙感覺會贏

世足賽／史上首見40歲對決！C羅賽後與魔笛相擁也送上祝福

世足運彩／亞馬爾強勢崛起力拚C羅最後一舞搶晉級 推西班牙不讓分

相關新聞

世足賽／西班牙補時絕殺葡萄牙 C羅失落揮別世界盃

替補上場的梅禮諾在傷停補時第1分鐘破門攻入致勝球，幫助西班牙今天以1比0擊敗葡萄牙而闖進8強，同時結束「C羅」羅納度的世...

世足賽／梅里諾補時破網 西班牙1比0險勝葡萄牙晉級8強

西班牙和葡萄牙16強上演「伊比利半島內戰」，兩隊前90分鐘都沒進球，但補時間段葡萄牙出現致命失誤，讓西班牙梅里諾（Mikel Merino）傷停補時的第一分鐘就攻破球門，這顆進球幫助「無敵艦隊」以1：0險勝葡萄牙，也讓葡萄牙當家球星C羅（Cristiano Ronaldo）「最後一舞」停在16強，六度參賽都沒能捧起大力神盃。

世足賽／FIFA駁回比利時上訴 美前鋒巴洛根仍可踢世足16強

國際足球總會（FIFA）今天表示，比利時足球協會針對美國前鋒巴洛根禁賽1場暫緩處分提出的上訴「不予受理」。這意味著巴洛根...

世足賽／美國前鋒吞紅牌仍可上場 比利時足協提異議

比利時足球協會今天表示，已對美國前鋒巴洛根（Folarin Balogun）獲准參加與比利時的世界盃足球賽16強賽提出異...

川普談美前鋒免禁賽：裁判當初判罰很糟糕

2026年世界盃足球賽正在美加墨三國火熱開踢，紐約時報5日引述三名知情人士透露，美國總統川普7月1日致電國際足球總會主席英凡提諾，要求重審美國隊前鋒巴洛根的紅牌處分，隨後國際足總5日罕見暫緩禁賽令，巴洛根獲准出戰6日對戰比利時的16強賽事。英國天空新聞報導，川普6日談論巴洛根暫緩競賽令，稱他認為裁判的判罰很糟，他原本不知道紅牌是什麼，了解過後認為裁判居然有權決定隊伍裡最棒的球員下周或下一場比賽無法上場。

世足賽／川普喬到巴洛根免禁賽 比利時：今天愚人節？

加拿大、墨西哥在本屆世足賽十六強賽先後出局，最後一支地主隊美國今天將迎戰比利時。有媒體報導美國總統川普致電國際足球總會（ＦＩＦＡ）主席英凡提諾，要求重審美國主力前鋒巴洛根的紅牌處分，促使ＦＩＦＡ暫緩執行令，允許巴洛根對比利時之戰出賽，成為本屆賽事至今最大爭議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。