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世足賽／西班牙補時絕殺葡萄牙 C羅失落揮別世界盃
替補上場的梅禮諾在傷停補時第1分鐘破門攻入致勝球，幫助西班牙今天以1比0擊敗葡萄牙而闖進8強，同時結束「C羅」羅納度的世界盃生涯。
路透社報導，葡萄牙堅毅穩健防線讓西班牙攻勢頻頻受挫，結果這位中場球員替補上場才6分鐘隨即建功，幫助歐洲冠軍挺進世界盃8強。
法新社報導，在職業美式足球NFL達拉斯牛仔主場的7萬649名觀眾滿懷期待觀戰，這場備受矚目的比賽卻沒有激盪出太多火花。
原本看似就要進入延長賽，同樣替補登場的托瑞斯（Ferran Torres）助攻送球給梅禮諾（Mikel Merino），他冷靜起腳破網，在傷停補時第1分鐘鎖定勝局。
這個結果意味著現年41歲、目前效力沙烏地阿拉伯聯賽的羅納度（Cristiano Ronaldo）最終得帶著失落結束世界盃生涯。他賽前已經宣布這將是最後一舞。
開賽不到10分鐘，西班牙本來有機會先馳得點。奧爾莫（Dani Olmo）妙傳給奧亞爾薩巴爾（MikelOyarzabal），他面對葡萄牙門將柯斯塔（DiogoCosta）時卻把球射得太偏。
葡萄牙隊長羅納度的首波攻勢，本來大可將他在北美賽事的進球再添一筆。他從小角度勁射，可惜被西班牙守門員西蒙（Unai Simon）擋下。
半場結束前葡萄牙攻勢凌厲，差一點就能破門。結果西班牙邊衛波洛（Pedro Porro）頭球解圍，將門德斯（Nuno Mendes）的射門頂到橫梁上。
下半場，馬蒂內茲（Roberto Martinez）帶領的葡萄牙被迫退守、只能伺機反擊，控制權落到西班牙腳下。不過整個下半場「無敵艦隊」一直遭到葡萄牙防線壓制，直到梅禮諾於正規時間還剩5分鐘時上場後才終有突破。
西班牙下一輪將對上目前僅存的共同主辦國美國或比利時。這兩隊將於今天稍晚對決。
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