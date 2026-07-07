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世足賽／FIFA駁回比利時上訴 美前鋒巴洛根仍可踢世足16強
國際足球總會（FIFA）今天表示，比利時足球協會針對美國前鋒巴洛根禁賽1場暫緩處分提出的上訴「不予受理」。這意味著巴洛根仍可在世界盃足球賽16強賽上場。
法新社和路透社報導，FIFA在聲明中說：「比利時皇家足球協會（RBFA）就關於FIFA紀律委員會決定對美國國家隊球員巴洛根（Folarin Balogun）禁賽1場暫緩1年執行一事申訴，FIFA上訴委員會已裁定不予受理。」
聲明還說：「這項請求不予受理，理由是比利時皇家足球協會並非本案程序當事方，因此無權對這項決定提起上訴。」
美國在世足32強賽以2比0擊敗波士尼亞與赫塞哥維納，巴洛根當時因踩到對方球員穆哈雷莫維奇（TarikMuharemović）的腳而被判紅牌出場。按規定領紅牌後將自動禁賽1場。
然而FIFA昨天宣布暫緩執行巴洛根1場禁賽處分，這意味著他能夠在今天參加美國與比利時的世足16強賽。
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