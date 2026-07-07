世足賽／美國前鋒吞紅牌仍可上場 比利時足協提異議

比利時足球協會今天表示，已對美國前鋒巴洛根（Folarin Balogun）獲准參加與比利時的世界盃足球賽16強賽提出異議。

法新社報導，美國在世足32強賽以2比0擊敗波士尼亞與赫塞哥維納，巴洛根當時因踩到對方球員穆哈雷莫維奇（Tarik Muharemović）的腳而被判紅牌出場。按規定領紅牌後將自動禁賽1場。

然而國際足球總會（FIFA）昨天宣布暫緩執行巴洛根1場禁賽處分，這意味著他能夠參加今天在西雅圖舉行的美國與比利時16強賽。

美國總統川普今天在白宮向媒體證實，他已請國際足總主席英凡提諾（Gianni Infantino）重新檢視對巴洛根的禁賽判決，並說「我要求重新檢視是因為我不認為那是犯規」。

比利時足球協會在聲明中表示，他們對事件發展「深感關切」，並宣布將「將持續抗爭…捍衛足球運動的道德、公平競爭和整體利益的基本原則」。

不過比利時足協並未說明打算向哪個機構申訴。

英凡提諾今天表示，川普致電談及重新檢視巴洛根領紅牌一事，他告訴川普，國際足總的紀律機構是獨立運作。

英凡提諾在聲明中說：「我解釋說，目前有一項進行中的法律程序涉及國際足總的獨立司法機構，此案將由主管機構在適當時候裁決。」