世足賽／原本不知紅牌是什麼…川普談美前鋒免禁賽：裁判當初判罰很糟糕

2026年世界盃足球賽正在美加墨三國火熱開踢，紐約時報5日引述三名知情人士透露，美國總統川普7月1日致電國際足球總會主席英凡提諾，要求重審美國隊前鋒巴洛根的紅牌處分，隨後國際足總5日罕見暫緩禁賽令，巴洛根獲准出戰6日對戰比利時的16強賽事。英國天空新聞報導，川普6日談論巴洛根暫緩競賽令，稱他認為裁判的判罰很糟，他原本不知道紅牌是什麼，了解過後認為裁判居然有權決定隊伍裡最棒的球員下周或下一場比賽無法上場。

巴洛根（Folarin Balogun）1日在美國以2比0擊敗波士尼亞與赫塞哥維納的32強賽中，因踩到對方球員穆哈雷莫維奇（Tarik Muharemović）右腳踝而被紅牌罰下。

川普在美國白宮橢圓辦公室告訴記者：「我認為裁判的判罰很糟，但沒人談論這點。他們談論紅牌的時候，好像就是覺得這沒什麼大不了的，沒有人談論裁判給出紅牌這個決定本身。我先前不知道紅牌是什麼鬼東西，了解後我說，『你在開玩笑吧』。」

川普指責裁判居然有權決定，「你最棒的球員下週或下一場比賽不能上場」。他補充說，「我說，『哇，這個權力也太大了吧』。這太糟糕了，但接著我看了看那名裁判過去的記錄，發現他以前的表現也不怎麼樣。」

對於巴洛根在美國和波士尼亞與赫塞哥維納的比賽中踩到對方球員的穆哈雷莫維奇右腳踝，川普說：「那根本不算犯規……那只是兩個人全速衝刺時，剛好撞在一起而已。你不可能在那種情況下，還能刻意把自己的腳準確踩到對方的腳上……這只是兩位頂尖運動員在高速移動時不小心纏在一起。」