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世足賽／美前鋒吞紅牌免禁賽…川普：我親自要FIFA主席重審 不覺得有犯規

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世足賽／美前鋒紅牌免禁賽 川普：我親自要FIFA主席重審 不覺得有犯規

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
美國總統川普6日表示，他親自要求國際足總主席英凡提諾，重新審查對美國隊明星前鋒巴洛根被判紅牌並禁賽一場的決定。美聯社
美國總統川普6日表示，他親自要求國際足總主席英凡提諾，重新審查對美國隊明星前鋒巴洛根被判紅牌並禁賽一場的決定。美聯社

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美國總統川普6日表示，他親自要求國際足總（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino），重新審查對美國隊明星前鋒巴洛根（Folarin Balogun）被判紅牌並禁賽一場的決定。這項非比尋常的介入，已在世界盃引發大量爭議。

FIFA 5日宣布，巴洛根可在6日晚間對比利時的16強賽上場，引發政治風暴，也讓外界質疑本屆賽事的公正性。

川普在橢圓辦公室表示：「我做的只是要求重新審查。我沒有說『你必須這麼做』。」川普還說，他「不認為那是犯規」。他形容這起事件是「兩個人全速奔跑，碰巧撞在一起」。

CNN報導，這是川普首次詳細說明他與英凡提諾的通話內容。他說：「我沒有告訴他該怎麼做，我也不能告訴他該怎麼做。」他並補充，一個獨立委員會「做出正確決定」。

川普也質疑裁判的公正性，稱這名裁判「有點可疑」，並鼓勵媒體「查查他的過去」。

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