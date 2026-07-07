世足賽／巴西止步16強 金絲雀軍團面臨世代重建挑戰

5屆世界盃冠軍巴西隊在2026年世足賽止步16強，創下自1990年以來最差成績，也延續自2002年以來的漫長冠軍荒。隨著明星前鋒內馬爾（Neymar）落淚告別國家隊，巴西足球正面臨世代交替與結構性挑戰。

綜合CNN巴西新聞網等媒體報導，巴西在16強淘汰賽不敵挪威，暴露出多年來積累的問題。從2006年備戰失序、2014年「1比7」慘敗德國隊，到近年足協（CBF）屢陷醜聞，專家分析指出，制度性混亂與缺乏穩定的職業聯賽，使巴西難以維持昔日霸權。同時，全球足球已高度專業化與商業化，歐洲列強憑藉龐大資源與科技投入，逐漸壓縮了巴西憑藉天賦與即興創造力取勝的空間。

歷史上，巴西曾在1970年至1994年間經歷24年無冠，如今再度陷入相同困境。專家指出，巴西足球必須重新定位：是延續「桑巴足球」的藝術風格，還是轉向更嚴謹的戰術與體能模式。否則，僅靠個人天賦已不足以在當今競爭激烈的舞台上奪冠。

展望2030年，葡萄牙、西班牙與摩洛哥將共同主辦世足賽。屆時，內馬爾、卡塞米羅（Casemiro）等老將已退出舞台，但新生代如維尼修斯（Vinicius Jr.）、馬蒂內利（Gabriel Martinelli）、恩德里克（Endrick）與拉揚（Rayan）將進入成熟期，成為巴西重建的核心力量。若能結合制度改革與新血成長，巴西仍有機會在未來重返巔峰。

巴西足球曾是民族自豪的象徵，如今卻成為反映結構性問題的縮影。專家呼籲，唯有正視根源、建立長遠規劃，才能讓「金絲雀軍團」再度展翅高飛。