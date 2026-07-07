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世足賽／川普喬到巴洛根免禁賽 比利時：今天愚人節？

聯合報／ 記者藍宗標、編譯盧思綸／綜合報導
美國隊球星巴洛根因紅牌禁賽一場的處分獲暫緩實施，將可代表美國出戰16強對比利時之戰。新華社
美國隊球星巴洛根因紅牌禁賽一場的處分獲暫緩實施，將可代表美國出戰16強對比利時之戰。新華社

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加拿大、墨西哥在本屆世足賽十六強賽先後出局，最後一支地主隊美國今天將迎戰比利時。有媒體報導美國總統川普致電國際足球總會（ＦＩＦＡ）主席英凡提諾，要求重審美國主力前鋒巴洛根的紅牌處分，促使ＦＩＦＡ暫緩執行令，允許巴洛根對比利時之戰出賽，成為本屆賽事至今最大爭議。

美國二日對波赫進行卅二強賽，巴洛根在第四十五分鐘踢進全場第一球，第六十二分鐘爭球過程踩到對手的腳，經過ＶＡＲ檢視後遭判罰紅牌出場。ＦＩＦＡ昨天宣布巴洛根的禁賽令暫緩一年，不必立即執行，引發比利時強烈反彈。

華爾街日報引述一名知情人士透露，川普在通話中告訴英凡提諾，所有人都跟他說這項判決是錯的；英凡提諾則承諾將了解此事。隨後，英凡提諾回電川普，說明巴洛根的禁賽處分將撤銷。

巴洛根今天仍可正常出賽，ＦＩＦＡ聲明表示，根據紀律準則第廿七條，巴洛根的禁賽處分將暫緩執行，觀察期為一年。

川普在社群平台發文，「感謝ＦＩＦＡ做了正確的事，糾正這項嚴重不公」。比利時足球協會強調不排除採取法律行動，總教練賈西亞更在賽前記者會說，「我不知道在世界盃上，七月五日（美國時間）竟然等同四月一日，也就是愚人節。」

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