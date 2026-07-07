聽新聞
0:00 / 0:00
世足賽／川普喬到巴洛根免禁賽 比利時：今天愚人節？
加拿大、墨西哥在本屆世足賽十六強賽先後出局，最後一支地主隊美國今天將迎戰比利時。有媒體報導美國總統川普致電國際足球總會（ＦＩＦＡ）主席英凡提諾，要求重審美國主力前鋒巴洛根的紅牌處分，促使ＦＩＦＡ暫緩執行令，允許巴洛根對比利時之戰出賽，成為本屆賽事至今最大爭議。
美國二日對波赫進行卅二強賽，巴洛根在第四十五分鐘踢進全場第一球，第六十二分鐘爭球過程踩到對手的腳，經過ＶＡＲ檢視後遭判罰紅牌出場。ＦＩＦＡ昨天宣布巴洛根的禁賽令暫緩一年，不必立即執行，引發比利時強烈反彈。
華爾街日報引述一名知情人士透露，川普在通話中告訴英凡提諾，所有人都跟他說這項判決是錯的；英凡提諾則承諾將了解此事。隨後，英凡提諾回電川普，說明巴洛根的禁賽處分將撤銷。
巴洛根今天仍可正常出賽，ＦＩＦＡ聲明表示，根據紀律準則第廿七條，巴洛根的禁賽處分將暫緩執行，觀察期為一年。
川普在社群平台發文，「感謝ＦＩＦＡ做了正確的事，糾正這項嚴重不公」。比利時足球協會強調不排除採取法律行動，總教練賈西亞更在賽前記者會說，「我不知道在世界盃上，七月五日（美國時間）竟然等同四月一日，也就是愚人節。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。