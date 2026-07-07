世足賽／英轟破墨不敗紀錄 突破「阿茲特克魔咒」

英格蘭昨天在客場頂住龐大壓力，突破「阿茲特克魔咒」，世足賽十六強賽靠貝林漢「梅開二度」、凱恩十二碼罰球破網，終場以三比二擊敗墨西哥，連續三屆賽事闖進八強，也揮別四十年前不敵阿根廷傳奇球星馬拉度納「上帝之手」的夢魘。

英墨大戰在墨西哥市知名的阿茲特克體育場進行，昨天湧進爆滿八萬多名球迷，一面倒為地主隊加油；但英格蘭一路保持領先，凶猛攻勢讓墨西哥無法挽回戰局，凱恩說，「這場比賽很瘋狂，一切條件都不利，但我們全力奮戰找到出路。」

英格蘭在一九八六年世足賽八強賽以一比二不敵阿根廷，暌違四十年重返「阿茲特克體育場」，貝林漢在開賽第卅六、卅八分鐘連續破網，繼馬拉度納之後，成為近四十年世足賽首位在這座球場踢進兩球的球員；凱恩在第六十分鐘踢進十二碼球，本屆攻進六球在進球榜暫居第四，歷屆世界盃攻進十四球在史上並列第五。

過去在阿茲特克體育場舉行的八十九場正式比賽，客隊只拿到三勝，英格蘭成為世界盃史上首支在此擊敗墨西哥的球隊，墨西哥終止阿茲特克八勝二和紀錄，總教練阿吉雷肯定全隊表現，坦言英格蘭實力強大，確實很難應付。

英格蘭在一九六六年獲得首座世足賽冠軍，今年最大目標當然是奪下第二冠，昨天扳倒墨西哥更被不少英國媒體喻為隊史最偉大的勝利之一。凱恩賽後心情十分激動，待在球場和隊友、球迷一起唱歌慶功，受訪時嗓子都啞了。