煮茶論戰／球風不搭 森巴軍團失去靈魂

巴西這次十六強輸給挪威，等於從二○○六年開始都無法奪冠，且連六屆都是敗給歐洲球隊。整體來看，巴西的困境並非單一選手和教練問題，從比賽的心態、傷病、人才結構的斷層和教練的打法的無法融合，造成最後結果。

就輸給挪威這一場來看，主要關鍵是上半場的點球失誤，吉馬良斯失去絕佳機會，錯失領先導致士氣崩潰。這顆球如果踢進，巴西會贏，但有巴西媒體報導，幾場比賽表現最好的巴西門面維尼修斯關鍵時刻退縮，才會造成吉馬良斯沒有心理準備下去踢。

嚴重傷病對巴西也造成影響，中場大將帕奎塔受傷，右邊突破點拉菲尼亞也缺陣，造成中場梳理失效，右邊攻擊也癱瘓，使維尼修斯面臨多人包抄，戰術理論脫節下過度依賴個人天分和浪漫主義的進攻。

從二○二三年開始，巴西頻繁更換總教練，去年接下兵符的安切洛蒂來自義大利，打法比較保守，主要是傳球、小組織的打法，和巴西球風不太一樣，兩個風格導致球員碖亂；這場比賽戰術戰略的錯誤也是關鍵，安切洛蒂始終採取極度保守的義大利式防守，主動放棄中前場的逼搶，全場控球率才三成四，導致森巴軍團喪失靈魂，被對方節奏壓制。

巴西青訓產生大量盤帶型的前鋒，但缺乏頂級的中場，出現有球星但沒有體系的困境，也是造成卅六年來最差成績的原因之一。

（作者為日本浮立佐賀、琉球梯子ＦＣ俱樂部亞洲顧問）