世足賽／內馬爾流下英雄淚：我在這開始 也在這結束

五度世界盃登頂笑傲群雄，「森巴軍團」巴西今年美加墨世界盃再被視為奪冠熱門，不料晉級路昨天就被挪威終結，一比二吞敗後十六強就淘汰，除寫下卅六年來最差成績，連六屆沒能奪冠也寫下隊史最長「冠軍荒」，賽後隊史進球王內馬爾直接跪地痛苦，用眼淚和最後一次國家隊告別。

巴西二○○二年奪下隊史第五冠後，連兩屆八強止步，二○一四年以地主身分挑戰大力神盃，卻在四強賽被德國七比一血洗，成巴西百年足球史中最沉重的國恥。一八年和二二年，巴西又是八強就出局，今年挑戰冠軍的美夢又被挪威粉碎，且是一九九○年後首度十六強就出局，被國內媒體《環球報》痛批是「歷史最大絕望」。

近年受傷勢困擾的內馬爾，最後傷停補時階段完成十二碼罰球，雖締造四屆世界盃都有進球紀錄，成為傳奇比利後的巴西第一人，但賽後淚流不止，宣布從國家隊退役的他說，「我試了，真的試了，現在一切都結束了。我從這裡開始，也在這裡結束。」

卅四歲的內馬爾國際賽處女秀是二○一○年八月和美國的友誼賽，當時比賽場館大都會人壽體育場，正是昨天和挪威對決的球場。十六年來內馬爾共為巴西出賽一百卅場，名列隊史第二，攻進八十球更是隊史最多，一代巴西傳奇卻以英雄淚遺憾謝幕。