世足賽／哈蘭德獨進2球踢垮巴西 進球數追上梅西

暌違廿八年重返世界盃的挪威，在超級球星「進球機器」哈蘭德領軍下不斷踢出驚奇，昨天十六強賽碰五度奪冠的「森巴軍團」巴西，哈蘭德下半場連中兩元，幾乎以一人之力撕裂巴西防線，率隊以二比一爆冷淘汰這支冠軍熱門軍。在挪威皇室見證下，隊史首度挺進世界盃最後八強，讓本屆賽會已有七顆進球的哈蘭德都感動落淚。

這不過是挪威隊史第四度晉級世界盃會內賽，參賽次數比巴西的奪冠數還要少，但昨天先有門將尼蘭在第十四分鐘撲下巴西吉馬良斯操刀的十二碼罰球。下半場換人又發生效果，替補上陣的謝爾德魯普連續兩次助攻都送給哈蘭德，讓哈蘭德第七十九分鐘先以頭錘破門突破平手僵局，第九十分鐘再左腳勁射破網，為挪威取得兩球領先。

巴西補時階段雖獲得再一次十二碼罰球機會，隊史進球王內馬爾也成功進球，但沒能阻止挪威以二比一搶下八強門票。

廿五歲的哈蘭德首度參加世界盃就展現頂級球星身手，昨天「梅開二度」後累積七顆進球，金靴獎爭奪追平阿根廷「獅王」梅西和法國球星姆巴佩；昨天賽後他也接下鼓槌，帶領全隊和現場球迷一起完成「維京划船」的晉級慶祝儀式。

「我在本屆賽事已經達到巔峰狀態幾次，但這次是一個新的巔峰。」連續十四場國家隊正式比賽都有進球的哈蘭德還形容，這天是很特別的日子，「這會是挪威歷史上最瘋狂的其中一天。」

挪威教練索爾巴肯也說，足球讓挪威全國上下齊心協力，「維京划船」某種程度是個象徵，「代表我們團結一心，所以我覺得這是很美好的日子，對球迷來說是個美妙的夏天，我相信當球迷的感受會比教練更好。」

卅五歲的門將尼蘭是挪威最年長的球員，上半場撲下巴西十二碼罰球也是球隊締造隊史新猷的功臣，育有兩子的他說，「我們正在寫下歷史，所以希望許多挪威的孩子在踢足球時都能重溫這一刻，他們可以夢想有一天和我們一樣，不論你來自哪裡，一切都有可能。」