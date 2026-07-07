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世足賽／挪威挺進8強 王儲與10萬群眾維京划船同慶

中央社／ 記者辜泳秝斯德哥爾摩6日專電
挪威王儲哈康（中）5日在奧斯陸與球迷一同慶祝挪威隊在世界盃16強賽以2比1擊敗巴西。美聯社
挪威王儲哈康（中）5日在奧斯陸與球迷一同慶祝挪威隊在世界盃16強賽以2比1擊敗巴西。美聯社

2026世足賽

挪威在本屆世足賽打敗南美傳統勁旅巴西，破隊史紀錄挺進8強。挪威全國上下瘋狂慶祝，挪威皇宮前擠進上萬球迷，紅色人海中驚見挪威王儲哈康與群眾肩並肩坐在階梯上用維京划船歡呼大肆慶祝挪威隊踢出目前最佳紀錄。

挪威男子足球國家隊創下隊史最佳紀錄，擊敗南美強隊巴西，挺進世足賽前8強，2隊曾5次對決，巴西從未勝出。

雖然賽前哈蘭德（Erling Braut Haaland）表示，迎戰巴西的勝算不大，但比賽卻以2：1獲勝，在挪威足球史上寫下新的篇章。

瑞典晚報體育版（Sportbladet）資深記者尼瓦（Erik Niva）認為，除了主力哈蘭德以外，挪威可以擊敗巴西不是奇蹟，而是整個球隊極佳的組織、傳球技巧以及優秀的球員。

贏球當晚，挪威皇宮前湧入大量人潮，在廣場上忘情地慶祝，皇宮前的卡爾約翰大道（Karl Johans gate）上擠滿了人，看不到盡頭。據挪威媒體估計，當晚光是首都奧斯陸，慶祝人數就超過10萬。

在挪威皇宮前的人海中，不注意看的話還找不到王儲哈康（Haakon），哈康戴著國家隊圍巾，坐在階梯上與民眾肩並肩，不分你我，盡情地做維京划船歡呼，齊聲高喊Ro！（划！）並熱情與民眾擊掌慶祝。

事實上，這不是挪威民眾第一次希望與王室共同慶祝勝利。在挪威6月23日擊敗塞內加爾時，就有許多熱情民眾在凌晨4點多邊慶祝邊前往皇宮一路高喊：「我們要去叫醒國王」。當時王室只是簡單回應，與人民一同為勝利感到高興。

挪威王室在對巴西賽後也發布一家人在不同地點共同為國家隊應援的照片。

挪威國王哈拉德五世（Harald V）與王后桑妮雅（Queen Sonja）在賽前便拍攝短影音替國家隊加油，並表示兩人都熱切關注挪威的賽事。

王儲妃梅特瑪麗（Mette-Marit）接受肺臟移植手術後也首度露面，戴著國家隊圍巾的梅特瑪麗與王儲哈康共同為挪威國家隊加油，看起來氣色良好。

新一代王室成員亞歷山德拉公主（Princess IngridAlexandra）、馬格諾斯王子（Prince Sverre Magnus）則代表到美國現場加油，展露真性情，賽後也到球員更衣室與球員一一致意。

瑞典足球記者尼瓦表示，經過對巴西這一戰，挪威不再是從前的挪威，一個新的挪威在世人眼前誕生。這一戰將會是未來挪威遇到任何困難時會想起的那一個重要共同記憶。他說，挪威無疑是現在地表上最幸福，人民最團結、彼此連結最深的國家。

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