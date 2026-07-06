世足賽／美國前鋒吞紅牌仍可上陣 歐洲足總批國際足總越紅線

美國總統川普要求檢討美國隊前鋒巴洛根在世足前一戰吞下紅牌的處分後，國際足總暫緩執行巴洛根的禁賽。對此，歐洲足總砲轟國際足總「逾越紅線」，損害比賽公正性。

路透社報導，歐洲足球總會（UEFA）今天發表聲明指出：「對於這樣前所未見、難以理解、毫無道理的決定，我們表示無法置信。」

「當規則的明確性不再由守護者保障時，比賽公正性便岌岌可危，賽事公信力也隨之受損。」

路透社已向國際足球總會（FIFA）尋求評論。

川普（Donald Trump）曾要求國際足總主席英凡提諾（Gianni Infantino）檢討巴洛根（Folarin Balogun）的紅牌，原本這項處分會讓巴洛根自動缺席今天與比利時隊的16強賽。

國際足總暫緩執行禁賽，巴洛根進入一年的觀察期，但紅牌並未撤銷。

這項令人震驚的決定，讓國際足總的紀律處分程序成為外界關注焦點，也引發比利時強烈不滿。

法新社報導，比利時外交部長佩瑞弗（MaximePrevot）今天發聲明表示：「這項決定令人難以理解，如果那通電話確實是原因，將是公然違背足球和體育運動的最基本規則。」