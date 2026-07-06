世足賽／哈蘭德裸上身被挪威公主抱抱秒害羞臉紅 對手巴西也來致意

挪威在當家球星「魔人普烏」哈蘭德（Erling Haaland）梅開二度帶領下，以2：1擊敗5屆冠軍巴西，隊史首度闖進世界盃8強。這場勝利也讓人想起1998年世界盃小組賽挪威爆冷擊敗巴西的經典戰役，相隔28年後，挪威再度用震撼表現撼動世界足壇。

哈蘭德賽後坦言，自己一直夢想能代表挪威站上世界盃舞台，也希望帶領國家隊闖進決賽圈，但從未想過真的能擊敗巴西。他表示，過去總覺得有些事情根本不可能發生，如今夢想成真，至今仍感到難以置信。

談到這次世界盃之旅，哈蘭德表示，能與世界頂尖球員同場競技，並且已經為挪威攻進7球，是職業生涯最特別的時刻之一。他形容這一切宛如夢境，甚至必須掐自己一下，才能確認眼前的一切都是真實發生。

哈蘭德也說，他總是相信機會一定會來，只要保持專注，進球就可能發生，「我開始覺得，這或許是上帝賜給我的天賦。」

此役踢進2球後，哈蘭德本屆世界盃累積攻進7球，目前與梅西（Lionel Messi）、姆巴佩（Kylian Mbappé）並列金靴榜首。更驚人的是，他國家隊生涯54場已攻進62球，持續展現驚人進球效率。哈蘭德也向年輕球迷喊話，希望未來大家都能以代表挪威出賽為榮，「穿上國家隊球衣，是人生最驕傲的事。」

賽後挪威更衣室沉浸在歷史性晉級的狂喜之中，球員們興奮慶祝，哈蘭德甚至脫下球衣、赤裸上身與隊友狂歡。沒想到，前往現場觀戰的挪威公主英格麗・亞莉珊德拉（Princess Ingrid Alexandra）與王子斯韋勒・馬格努斯（Prince Sverre Magnus）驚喜現身更衣室，親自向全隊道賀。

英格麗・亞莉珊德拉是挪威王儲哈康（Crown Prince Haakon）與王儲妃梅特瑪麗特（Crown Princess Mette-Marit）的長女，也是王位第2順位繼承人，未來若順利繼位，將成為挪威600年來首位女王。

這次世界盃原本預定由哈康王儲出席，但因王儲妃近期接受肺部移植手術，哈康臨時取消行程，改由公主代表王室到場觀賽。這也是她在母親手術後出席的首場官方活動，因此格外受到關注。

世足期間，英格麗・亞莉珊德拉多次與弟弟斯韋勒・馬格努斯到場為挪威國家隊加油，2人的亮眼外型也意外成為場邊焦點。先前她臨時代表父親觀賞小組賽時，挪威也順利取勝，外界更將她封為球隊的「幸運女神」。

根據流出的影片顯示，英格麗・亞莉珊德拉走進更衣室後，一一向挪威球員握手與道賀。當她走到哈蘭德面前時，哈蘭德還來不及換上衣服，只能光著上身迎接公主祝賀。英格麗・亞莉珊德拉不但沒有介意，反而主動上前給予哈蘭德一個熱情擁抱，隨後斯韋勒・馬格努斯也開心擁抱這位國家英雄。

平時在場上霸氣十足、讓對手聞風喪膽的哈蘭德，這次獲得「公主抱」與「王子抱」後，當場害羞到滿臉通紅，仍帶著招牌笑容與王室成員互動，畫面逗趣又溫馨，也成為賽後最受討論的花絮之一。

這場比賽另一段引發球迷稱讚的畫面，則是巴西球星維尼修斯（Vinícius Jr.）展現風度的一幕。儘管巴西剛遭淘汰，維尼修斯仍在賽後主動走向正在接受媒體訪問的哈蘭德，給予擁抱與祝賀。

對於一名剛經歷世界盃出局失落的球星來說，維尼修斯仍以行動向對手表達敬意，這段畫面也在社群媒體廣泛流傳，獲得不少球迷肯定。