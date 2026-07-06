世足賽／淘汰墨西哥終結主場0敗紀錄 英格蘭奪冠機率超越阿根廷

英格蘭今天在世界盃16強靠著貝林漢（Jude Bellingham）梅開二度加上隊長凱恩（Harry Kane）12碼罰球挹注火力，最終以3：2在阿茲特克體育場艱難擊敗地主隊墨西哥。本屆世界盃英格蘭一路高歌猛進，在贏下這場被英媒稱為「隊史最偉大的比賽之一」後，球隊奪冠機率也正式超過上屆冠軍阿根廷成為第二名。

本場比賽英格蘭雖然靠著貝林漢在37分鐘左右就快速取得2分優勢，但墨西哥也快速要回1分，且英格蘭後衛寬沙（Jarell Quansah）在第54分鐘時被判紅牌退場，導致場上少一人。後續凱恩12碼罰球踢進，但隨即又賠上犯規給對手罰球機會，好在最終英格蘭仍以3：2順利擊敗對手，讓墨西哥終止在阿茲特克體育場8勝2和的紀錄。

英格蘭的這場勝利來之不易，也創下首次有球隊在世界盃淘汰賽中少一人且被判罰12碼罰球的情況下，淘汰地主隊的紀錄。數據網站Opta更公布英格蘭奪冠機率上看至第2的16.53%，正式超越阿根廷14.83%，第1則是法國30.70%，而今天贏球的挪威則是7.05%。