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世足賽／英格蘭韓德森坐板凳竟領黃牌 賽後慶功摔傷手腕送醫
英格蘭今天頂住客場龐大壓力，在世界盃足球賽16強賽以3：2擊敗墨西哥，全隊賽後在場邊和球迷一起慶功時，36歲老將韓德森（）不小心摔傷手腕，被擔架抬離球場並緊急送醫。
英格蘭在墨西哥市阿茲特克體育場爆滿80824名觀眾前，一路領先地主隊，連續3屆世足賽闖進8強，韓德森未出賽卻在慶祝活動受傷；當時英格蘭球員正和球迷一起高唱綠洲合唱團名曲Wonderwall，韓德森翻越廣告看板時重心不穩摔倒，試圖用左臂支撐身體減緩衝擊，露出痛苦表情。
隊友伯恩（Dan Burn）在一旁發現不對勁，提醒醫務人員注意可能出現的傷勢，韓德森隨後被擔架抬離球場，隊長凱恩（Harry Kane）一度以為他應該沒事，只是手臂有點狀況，但總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）說：「韓德森傷到手腕，看起來傷得很重。」
韓德森在本屆賽事只出賽1場，小組賽對巴拿馬以替補中場身分踢了7分鐘，今天雖全場坐板凳，卻在下半場傷停補時和裁判爭執，干擾比賽領到黃牌，賽後還意外受傷成為另類焦點。
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