世足賽／遭挪威淘汰創隊史最長28年冠軍荒 巴西媒體怒斥「歷史最大絕望」

「森巴軍團」巴西今天在世界盃淘汰賽被挪威神鋒哈蘭德（Erling Haaland）「梅開二度」打垮，以1：2遭到淘汰，不僅創下1990年來最差戰績，更將「黑暗時代」冠軍荒延長至28年，讓巴西媒體痛批「歷史最大絕望」。

本場比賽挪威與巴西纏鬥至下半場才打破僵局，由哈蘭德分別在79和89分鐘分別破網，即便後續巴西隊史進球王內馬爾（Neymar）在傷停補時要回1分，最終仍無力回天，也讓這位曾經被稱為「梅羅後第三人」的傳奇倒地痛哭。

由主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）領銜的這支「五星巴西」被譽為奪冠勁旅，但還是難逃 「恐歐症」，在世界盃舞台上第6度被歐洲球隊斬於馬下外，更寫下1990年義大利世界盃輸給阿根廷止步16強後，相隔36年的最差戰績。

巴西遭淘汰後，下一次挑戰大力神盃已是2030年，屆時距離上次2002年奪冠將長達28年，打破1970至1994年的24年冠軍荒難堪紀錄。隊史黑暗期不見曙光，讓巴西媒體《環球報》痛批這是「歷史最大絕望」，更上升至社會對國家隊新體制發展的擔憂，引發全球球迷對於這支傳統足球王國的未來走向關注。