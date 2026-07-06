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世足賽／美國前鋒巴洛根紅牌禁賽獲緩刑 C羅去年已有先例

中央社／ 紐約5日綜合外電報導
巴洛根(左)上役吞下紅牌。 法新社
巴洛根(左)上役吞下紅牌。 法新社

2026世足賽

國際足球總會（FIFA）5日證實，美國主力前鋒巴洛根的紅牌禁賽1場處分將「緩刑」1年。實際上類似裁決曾有先例，葡萄牙球星「C羅」羅納度去年在資格賽中也因紅牌吞下禁賽3場處分，但最終只停賽1場就獲得緩刑。

「紐約郵報」（New York Post）報導，去年11月在葡萄牙對愛爾蘭的世界盃資格賽中，羅納度（Cristiano Ronaldo）因肘擊對方後衛歐謝（DaraO'Shea）背部被判紅牌，原本將面臨禁賽3場，這也是他首次在國家隊比賽中被逐出場。

當時FIFA裁定C羅停賽3場，其中2場緩執行，另1場則於葡萄牙對亞美尼亞的最後1場會外賽執行。葡萄牙在對亞美尼亞之役勝出，確定晉級2026年世界盃，C羅也得以出賽本屆世界盃小組賽的首場賽事。

這項先例似乎成為FIFA本月5日裁決的參考依據。根據FIFA援引的紀律條例第27條（Article 27），巴洛根（Folarin Balogun）在美國以2比0擊敗波士尼亞與赫塞哥維納的32強賽中遭判紅牌後，禁賽處分得以暫緩執行，並轉為1年「觀察期」。

紀律條例第27條指出，紀律機構可決定完全或部分暫緩執行紀律處分；若球員在觀察期間再度觸犯類似規定，原先暫緩的禁賽將立即執行，並且可以追加新處分。

如今巴洛根獲准在迎戰比利時的16強賽上場，對美國隊堪稱一大利多。不過美國「紐約時報」（TheNew York Times）報導，總統川普曾致電FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino），要求他針對巴洛根所受的禁賽處分進行檢討，FIFA隨後做出暫緩處分的決定。

對此，皇家比利時足球協會（Royal Belgian FootballAssociation）表示，FIFA的裁決令他們感到「震驚」，目前正在「評估各種可能選項」。

世足戰報 2026美加墨世足

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