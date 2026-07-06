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世足賽／C羅坦言世界盃最後一舞 對戰西班牙感覺會贏

中央社／ 達拉斯5日綜合外電報導
C羅出席賽前記者會。 歐新社
C羅出席賽前記者會。 歐新社

葡萄牙名將「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）是世界盃史上首位連6屆都有進球的球星。今天他在對戰西班牙的賽前記者會上坦言，這是他最後一屆世足，但希望不會是最後一戰。

路透社報導，已經41歲的羅納度今天在記者會強調，無論明天比賽結果如何，他都問心無愧、絕無遺憾。他樂觀預測16強對西班牙之戰，「我有一種感覺，我們會贏」。

羅納度強調將以自己的方式為球員生涯劃下句點，他在發言後於記者掌聲中離席。

這名前曼徹斯特聯隊（Manchester United）和皇家馬德里（Real Madrid）前鋒，先前一度拒絕確認本屆世界盃是否為他的最後一屆，儘管下屆世足於2030年開賽時，他已年屆45歲。

羅納度表示，「我要非常誠實地說，無論明天發生什麼，克里斯安諾（羅納度）的離開，完全問心無愧。」

「我把我所能給的都給了足球，踢了這麼多年全是出於熱情。我這樣做不是為了生計，我生活過的很好，這是一份熱情。我為國家隊效力，我熱愛踢足球。」

「無論明天發生什麼，我不會給自己施加必須贏的壓力。」

「在世界盃這樣重大賽事，你必須享受每一場比賽。我想我表現得還不壞，我已進了3球，有人表現更好，但我覺得我也沒那麼差。」

狀態輕鬆的羅納度承認，比起前5次世界盃，他更享受這一屆的比賽。面對愈踢愈好的西班牙，他對伊比利半島內戰充滿信心。

「我們知道這將是一場艱難的比賽，不可能永遠都踢得好。一些強隊已被淘汰，這說明一切。球隊狀態很好、很沉穩、準備充分。我們將迎戰一支勁旅，我認為我們已作好準備。」

如果羅納度在對西班牙一役亮相，那將是他為葡萄牙出戰的第233場國際賽事；他與鄰國對手的淵源相當深，過去曾在西班牙名門皇馬效力9個賽季。

然而，他在葡西大戰的進球紀錄有限，僅4球而已，其中包括2018年世界盃小組賽所演出的帽子戲法，當時兩隊是以3比3踢和。

羅納度表示，西班牙向來是歐洲盃、歐洲國家聯賽的奪冠熱門，更曾拿下世界盃冠軍。「各界看好西班牙。他們的冠軍頭銜比葡萄牙多，但這是一場不同的賽事，有不同球員，還有傷兵、還要加上高溫。」

「我喜歡與西班牙對戰，我的紀錄相當不錯。我和他們交手過10或11次，雙方可說是旗鼓相當。勝負將取決於細節，我有一種感覺，我們會贏。」

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