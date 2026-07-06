世足賽／巴西爆冷出局找戰犯！維尼修斯否認逃避罰12碼：人選是教練決定

2026美加墨世界盃16強賽爆出冷門，5屆冠軍巴西以1：2不敵挪威，提前止步16強，寫下自1990年以來世界盃最差戰績，也讓「森巴軍團」延續長達28年的冠軍荒。

挪威靠著哈蘭德（Erling Haaland）獨進兩球擊潰巴西，即使內馬爾（Neymar）在補時階段罰進12碼，仍無法挽回敗局，賽後更因可能是個人世界盃最後一舞以失利收場，情緒崩潰落淚。

然而，這場比賽最受爭議的畫面，出現在上半場第12分鐘。庫尼亞（Matheus Cunha）在禁區內遭犯規，巴西獲得12碼機會，當時維尼修斯（Vinícius Júnior）一度拿起皮球走向12碼點，外界原以為身為球隊進攻核心的他將親自主罰，但最後卻由吉馬良斯（Bruno Guimarães）操刀。吉馬良斯射門遭挪威門將尼蘭德（Orjan Nyland）撲出，讓巴西錯失率先破門良機，也成為比賽重要轉折點。

這顆罰失的12碼畫面迅速傳遍全球，也引發外界質疑：為何維尼修斯身為巴西隊領袖之一、也是皇家馬德里常見的12碼主罰人，卻沒有在生死關頭承擔責任？西班牙《馬卡報》更直指，如果維尼修斯希望成為巴西真正的領袖，就必須在最重要時刻展現大將風範。

《馬卡報》指出，這顆12碼原本看起來就該由維尼修斯主罰，「所有跡象都顯示，巴西7號將承擔這份責任。他拿著球、堅定走向12碼點，卻突然轉身把球交給吉馬良斯，這個決定讓所有人都感到困惑。」

報導也將維尼修斯在巴西國家隊與皇馬的角色做比較，認為即使在皇馬陣中有姆巴佩（Kylian Mbappé）、貝林漢（Jude Bellingham）等具備主罰能力的球星，維尼修斯仍會積極爭取12碼機會；但到了巴西隊，身為核心的他卻沒有主罰，令人難以理解。

面對輿論質疑，維尼修斯賽後主動澄清，強調12碼主罰人選早已由巴西主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）決定，自己從未逃避責任。維尼修斯表示：「教練會事先決定由誰來主罰，他選擇了吉馬良斯。我從來都不是虛榮的球員，也沒有追求成為最佳射手。他認為吉馬良斯比我更適合主罰，所以選了他。我從來沒有逃避過責任。」

維尼修斯也回應外界認為他在最大壓力時刻退讓的說法。他說：「很多人會說我不想罰，但我從來沒有逃避責任。當教練選擇我時，我在皇家馬德里也會主罰12碼。我們必須為下屆世界盃和接下來的比賽做更好的準備。」

安切洛蒂賽後也完全支持維尼修斯的說法，透露教練團在賽前就已排定12碼主罰順序，而且這項決定是根據過去12個月球員與對手的統計分析。

安切洛蒂表示：「我們針對球員與對手做了1年的統計。最好的主罰者是內馬爾，其次是蒂亞戈（Igor Thiago），再來是拉菲尼亞（Raphinha）、吉馬良斯，最後是馬丁內利（Martinelli）。我們選擇吉馬良斯，因為我們認為他是當時場上最好的主罰者。」

維尼修斯也說：「教練選擇了吉馬良斯，我們每天都為這種情況訓練。正確的安排就是由他主罰。很遺憾他失手了，足球就是這樣，我們必須抬起頭繼續前進。」

對於吉馬良斯可能因這次失誤背負巨大壓力，維尼修斯也呼籲外界給予支持。他表示：「我給布魯諾很多力量，因為他踢出了一屆很棒的世界盃。很可惜，他可能會因為這顆12碼被記住。」

儘管巴西媒體對罰球安排仍不買單，認為在球隊最需要領袖挺身而出時，維尼修斯應該主動承擔勝負，但《馬卡報》也承認，維尼修斯此役整體表現仍是巴西陣中最突出的一員，也是唯一持續對挪威防線製造威脅的攻擊手。真正引發爭議的並非吉馬良斯是否具備主罰能力，而是「為什麼維尼修斯沒有主動站出來扛下重任」。