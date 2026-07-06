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世足賽／英格蘭最偉大勝利之一 隊長凱恩賽後唱到喉嚨沙啞

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
英格蘭隊長凱恩(左)賽後唱到喉嚨沙啞。 歐新社
英格蘭隊長凱恩(左)賽後唱到喉嚨沙啞。 歐新社

2026世足賽

英格蘭今天在世界盃足球賽16強賽以3：2淘汰墨西哥，被不少英國媒體喻為隊史最偉大的勝利之一，隊長凱恩（Harry Kane）下半場12碼罰球順利破網，攻進個人在本屆賽事第6球，賽後心情十分激動，受訪時幾乎無法說話，他說：「我的嗓子啞了。」

英格蘭在墨西哥市阿茲特克體育場出賽，頂住客場壓力，一路領先到比賽結束，凱恩開心高唱綠洲合唱團名曲Wonderwall，這首歌已成為本屆賽事英格蘭和球迷的隊歌。

凱恩說：「這場比賽很瘋狂，一切條件都不利，但我們全力奮戰找到出路。」

這位效力德國拜仁慕尼黑隊的32歲球星，目前進球數在大會進球榜排名第4，只落後法國姆巴佩（Kylian Mbappe）、阿根廷梅西（Lionel Messi）、挪威哈蘭德（Erling Haaland）1球，幫助英格蘭連續3屆闖進8強後，最大目標當然是抱回隊史第2冠，已經等了60年之久。

墨西哥在本屆賽事從小組賽到32強賽4連勝，一共攻進8球，完全未被對手破網，今天擋不住英格蘭猛烈攻勢，被踢進3球遭淘汰，也是歷屆世足賽首次在阿茲特克體育場輸球，終止8勝2和紀錄。

世足戰報 2026美加墨世足

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