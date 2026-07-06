世足賽／英格蘭突破阿茲特克魔咒 貝林漢98秒進兩球讓球迷突然安靜

英格蘭今天突破「阿茲特克魔咒」，在世界盃足球賽16強賽靠貝林漢（Jude Bellingham）梅開二度、凱恩（Harry Kane）12碼罰球破網，終場以3：2擊敗地主隊墨西哥，順利挺進8強，下一戰將移師邁阿密對決挪威，力拚近3屆第2張4強門票。

1986年世足賽8強賽，英格蘭不敵阿根廷傳奇球星馬拉多納（Diego Maradona）的「上帝之手」，以1：2落敗，暌違40年重返墨西哥市阿茲特克體育場出賽，今天英墨大戰湧進爆滿80824人觀戰，英格蘭頂住龐大壓力，一路領先墨西哥，在這座球場締造罕見紀錄。

美聯社指出，英格蘭總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）領軍獲勝，成為世界盃史上首支在阿茲特克體育場擊敗墨西哥隊的球隊，同時也是這座著名球場舉辦89場正式比賽中，僅有第3次客隊獲勝。

英格蘭連續3屆世足賽闖進8強，全力爭取隊史第2冠（1966年首次封王），儘管墨西哥在落後兩球的絕境下頑強追趕，最終未能實現1986年主辦世界盃以來首次晉級8強的夢想。

貝林漢在開賽第36、38分鐘攻進兩球，成為近40年世足賽首位在阿茲特克體育場梅開二度的球員，凱恩第60分鐘12碼罰球破網，本屆攻進6球在大會進球榜排名第4，有機會爭取金靴獎；這是凱恩在歷屆世界盃攻進第14球，追平德國名將穆勒（Gerd Muller），並列史上射手榜第5名。

美聯社指出，貝林漢在98秒內連進兩球，一度讓現場8萬多名觀眾安靜下來，墨西哥在1986年闖進8強後，接下來已經8次在16強賽被淘汰。