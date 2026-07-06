世足賽／足總引關鍵紀律條例第27條 美國巴洛根吃紅牌仍可上陣

美國前鋒巴洛根（Folarin Balogun）前一戰吞下紅牌禁賽1場，不過國際足球總會將允許他在下一戰出賽，對於足總所引用的紀律條例第27條，路透社今天以專文解釋其內容。

在紀律條例第27條的機制下，球員所受處分依然有效，但不需要立即執行。也就是說巴洛根的禁賽處分仍然存在，但執行可以暫緩。

依此條例，被處分球員將進入1到4年的「觀察期」，以巴洛根案例來說，他將接受為期1年的觀察。如果觀察期內再次犯下類似違規，原本暫緩執行的禁賽處分將自動恢復，同時新的處分還要疊加於上。

值得注意的是，紀律條例中並未具體說明裁判機構在什麼情況下可以決定暫緩處分。目前唯一無法暫緩執行的，只有與操縱比賽相關的紀律處分。

負責裁決的紀律委員會，由主席、副主席及多名委員組成，其中正、副主席須具備律師資格。現任紀律委員會主席為阿拉伯聯合大公國的卡瑪利（Mohammad Al Kamali）。委員會成員由足總大會選出，任期4年，最多可連任3屆。

此一「第27條」，在2019年版本中原為第26條，隨後在2023年更新時調整為第27條。