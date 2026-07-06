世足賽／與偶像梅西並肩踢球！西媒曝貝克漢球隊有意網羅維德角40歲門將

維德角在本屆世界盃小組賽3戰逼和，晉級32強更與上屆冠軍阿根廷鏖戰到延長賽才以1分惜敗，堪稱最大黑馬。其中40歲門將沃齊尼亞（Vozinha）更是用一次次鐵壁般的防守拯救球隊，成為全球焦點。近日就傳出，英格蘭傳奇球星貝克漢（David Beckham）旗下的美國職業球團邁阿密國際有意網羅這位老將，與阿根廷球王梅西（Lionel Messi）聯手作戰。

沃齊尼亞在本屆世界盃扮演維德角雷打不動的門神，也創造黑馬傳奇和感人故事，40歲的他先前效力於葡萄牙的次級聯賽，但目前合約到期屬於完全自由球員，而根據西班牙《馬卡報》透露，邁阿密國際對沃齊尼亞感到有興趣。

《馬卡報》表示，貝克漢領導的邁阿密國際休賽期有意補強陣容，縱使沃齊尼亞年齡已達40歲，但在世界盃的亮眼表現仍值得肯定，因此球團將目光鎖定在這位擋下梅西單刀的「門神」。

而目前梅西所屬的球隊正是邁阿密國際，沃齊尼亞若成功加盟，不僅能讓這位老將一圓挑戰職業賽場的夢想，也能與偶像和最可敬的對手同場奮戰。