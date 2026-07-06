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世足賽／貝林漢梅開二度創罕見紀錄 凱恩率英格蘭淘汰墨西哥再進8強

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世足賽／貝林漢梅開二度創罕見紀錄 凱恩率英格蘭淘汰墨西哥再進8強

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
凱恩助英格蘭再闖八強。 法新社
凱恩助英格蘭再闖八強。 法新社

2026世足賽

「三獅軍團」英格蘭今天在世界盃足球賽16強賽頂住龐大壓力，貝林漢（Jude Bellingham）梅開二度，隊長凱恩（Harry Kane）也在12碼罰球破網，終場以3：2擊敗墨西哥，連續3屆世足賽闖進8強，墨西哥繼加拿大之後，成為第2支出局的地主隊。

這場比賽原定英國時間半夜1點進行，因為天氣惡劣延後1小時開踢，英格蘭暌違40年重返墨西哥市阿茲特克體育場出賽，現場爆滿8萬多名球迷，一面倒為地主隊加油；英格蘭下半場還有球員被判紅牌退場，終場以1球之差險勝，讓熬夜收看電視轉播的英國民眾陷入瘋狂。

英墨大戰開賽第36分鐘，貝林漢接獲隊友橫傳，在門前頭錘破網，也讓墨西哥在本屆賽事首次失球；短短兩分鐘後，墨西哥防守再度出現小瑕疵，貝林漢把握機會踢進第2球，繼1986年阿根廷傳奇球星馬拉度納（Diego Maradona）之後，成為近40年世足賽首位在這座著名球場踢進兩球的球員。

墨西哥第42分鐘逮到反攻機會，基尼奧內斯（Julian Quinones）在禁區內起腳破網，攻進個人在本屆第4球，上半場結束追成1：2。

英格蘭後衛寬沙（Jarell Quansah）在第54分鐘被判紅牌，全隊陷入危機，不過6分鐘後因為墨西哥犯規，獲得12碼罰球機會，凱恩順利破網，拉大領先到兩球；這是凱恩在本屆攻進第6球，大會進球榜排名第4，法國姆巴佩（Kylian Mbappe）、阿根廷梅西（Lionel Messi）、挪威哈蘭德（Erling Haaland）都是7球並列領先。

兩隊攻勢猛烈，墨西哥在第69分鐘也獲判12碼罰球，希門尼斯（Raul Jimenez）攻進全隊第2球，不過墨西哥到比賽結束未再破網，挑戰隊史第3張8強門票失利。

凱恩賽前表示，希望英國球迷好好享受通宵觀戰的樂趣，並在這關鍵比賽結束後好好補眠；英格蘭一路壓制墨西哥，完全未讓地主隊超前，凱恩要國人帶著「幸福的宿醉」醒來，真的沒讓大家失望。

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