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世足賽／哈蘭德轟垮巴西 一句話讓挪威球迷沸騰：28年等待值得了

聯合新聞網／ 綜合報導
哈蘭德梅開二度擊敗巴西，賽後他在社群上喊話粉絲「28年的等待是值得的。」 新華社
哈蘭德梅開二度擊敗巴西，賽後他在社群上喊話粉絲「28年的等待是值得的。」 新華社

2026世足賽

挪威今天世界盃16強淘汰賽對上奪冠熱門巴西，「魔人普烏」哈蘭德（Erling Haaland）再次用行動詮釋什麼是世界頂尖前鋒，靠著下半場末段的「梅開二度」徹底打服對手，以2：1成功晉級。賽後他擊鼓帶領挪威「航」向8強，也在個人社群霸氣向粉絲喊話「28年的等待是值得的」。

面對陣容豪華的「五星巴西」，挪威雖然在控球率上佔劣勢，但哈蘭德發揮「進球機器」本色，分別在79與89分鐘獨進兩球，最終帶領以2：1帶領球隊挺進8強。賽後這位年僅25歲的神鋒也與球迷共享美好時刻，在社群上表示「這28年的等待都值得了！」

網友對哈蘭德的鬼神表現折服，貼文發出後迅速突破300萬讚，更湧入超過13萬則留言，大家紛紛表示「goat（最偉大球員）」、「金靴獎要來了」、「超真實的球員」。

值得注意的是，過去挪威就有「巴西剋星」的稱號，1998世界盃也曾爆冷擊敗冠軍熱門巴西，如今哈蘭德承接前輩名號，再次將巴西斬於馬下，挺進8強延續淘汰賽之旅。

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