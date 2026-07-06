世足賽／首次踢世界盃就殺瘋！哈蘭德滅巴西4戰轟7球 52年來第一人

2026美加墨世界盃16強淘汰賽爆出震撼彈，挪威在「魔人普烏」哈蘭德（Erling Haaland）獨進兩球的帶領下，以2比1擊敗5屆冠軍巴西，隊史首度闖進世界盃8強。

首次站上世界盃舞台的哈蘭德持續展現恐怖進球效率，本屆4場比賽已經攻進7球，除了追平梅西（Lionel Messi）和姆巴佩（Kylian Mbappe）兩大名將成為金靴大熱門，也寫下足以比肩傳奇射手的歷史級紀錄。

哈蘭德本場面對巴西先發出賽並踢滿全場，上半場先以精彩頭槌為挪威打破僵局，之後再把握機會攻進第2球，幫助球隊取得2比0領先。即使巴西隨後追回1球，仍無法阻止挪威完成爆冷勝利。這場勝利不只是挪威隊史重大突破，也讓哈蘭德的世界盃首秀之旅更加傳奇。

根據統計，哈蘭德成為世界盃史上第8位首次參賽就能攻進至少7球的球員。上一位達成此壯舉的球員，已經要追溯到1974年世界盃的波蘭傳奇拉托（Grzegorz Lato）。

在哈蘭德之前，世界盃史上首次參賽就攻進至少7球的球員還包括1930年阿根廷斯塔比萊（Guillermo Stábile）攻進8球、1950年巴西阿德米爾（Ademir de Menezes）攻進8球、1954年匈牙利柯奇士（Sándor Kocsis）攻進11球、1958年法國方丹（Just Fontaine）攻進13球、1966年葡萄牙尤西比奧（Eusébio）攻進9球、1970年德國穆勒（Gerd Müller）攻進10球，以及1974年波蘭拉托攻進7球。

哈蘭德本屆世界盃從小組賽開始便火力全開，先後面對伊拉克、塞內加爾、象牙海岸與巴西都有進球，4場比賽累積7球，已追平阿根廷球王梅西（Lionel Messi）與法國球星姆巴佩（Kylian Mbappé）的世界盃單屆進球表現，也讓外界更加期待他能否繼續改寫紀錄。

更驚人的是，哈蘭德已經連續14場國家隊正式比賽都有進球，期間累積狂轟27球。此役梅開二度後，他在挪威國家隊生涯已累積54場攻進62球，追平瑞典傳奇伊布（Zlatan Ibrahimović）122場62球紀錄，並列北歐球員國家隊進球王。

挪威接下來將在8強賽對上英格蘭與墨西哥之戰的勝方。從首次登上世界盃舞台就連場進球，到16強賽2球淘汰五星巴西，哈蘭德已經證明自己不只是俱樂部賽場上的頂級射手，更能在世界盃最高舞台主宰比賽。