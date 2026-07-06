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世足賽／維德角雖敗猶榮 返國適逢獨立日萬人迎英雄

中央社／ 綜合外電報導
維德角足球國家隊5日返國並參加慶祝活動。路透
維德角足球國家隊5日返國並參加慶祝活動。路透

2026世足賽

維德角在本屆世足賽中以黑馬之姿驚豔全球，儘管在32強賽事中以2比3惜敗阿根廷，維德角國家隊今天在返抵國門時，仍受到數以千計球迷的熱烈歡迎。

綜合法新與路透社報導，維德角位於西非海岸外，由10個火山島組成、人口僅約50萬人，直到本世紀初才首次參加世界盃資格賽。

在闖進本屆賽事前，維德角在世界排名僅列第67名，但卻在小組賽中接連戰平前世界冠軍的西班牙與烏拉圭，震驚足壇，不僅令維德角球迷為之振奮，更在全球圈粉無數。

維德角國家隊回國這天，適逢當地獨立紀念日，數以千計的球迷早早就在機場迎接，球隊成員一路在球迷簇擁下穿越首都普拉伊亞（Praia）。維德角在被葡萄牙殖民約500年後，於1975年獨立。

在機場，28歲球迷柯瑞亞（Edmilson Correia）與其他許多手持國旗、身著藍色服裝的球迷聚集等候，他告訴法新社：「在為我們獨立而戰的英雄之後，我們現在有了這些新的英雄藍鯊隊（Blue Sharks）。」

維德角總教練布比斯塔（Bubista）抵達普拉伊亞後向媒體表示：「我們證明能闖進世界盃絕不是靠運氣…我們展現了努力與韌性，昂首離開美國。」

當球員們離開機場時，球迷們爭相一睹卡布拉爾（Sidny Lopes Cabral）和沃津哈（Vozinha）等英雄的風采。

維德角足球協會（Cape Verdean Football Federation）主席塞米多（Mario Semedo）則表示，這次的表現已樹立新的標竿，「未來的挑戰勢必更加艱鉅…但我認為，我們所有人都會充滿動力，也足堪勝任」。

維德角男足國家代表隊回到首都拉伊亞，受到民眾夾道歡迎。路透
維德角男足國家代表隊回到首都拉伊亞，受到民眾夾道歡迎。路透

維德角球迷5日聚集在奎布拉卡內拉海灘迎接球員。美聯社 美國聯合通訊社
維德角球迷5日聚集在奎布拉卡內拉海灘迎接球員。美聯社 美國聯合通訊社

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