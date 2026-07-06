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世足賽／神撲擋下巴西12碼罰球 挪威門將盼勝利啟發家鄉孩子

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
35歲挪威門將尼蘭神撲救擋下巴西罰球。 路透社
35歲挪威門將尼蘭神撲救擋下巴西罰球。 路透社

2026世足賽

35歲的挪威門將尼蘭（Orjan Nyland）是全隊年紀最大的成員，今天面對巴西隊，他第14分鐘撲下巴西的12碼罰球，避免球隊陷入落後，加上哈蘭德（Erling Haaland）「梅開二度」演出，助挪威以2：1爆冷淘汰巴西隊，尼蘭也希望這場勝利可以啟發到挪威的孩子。

身為兩個孩子的爸爸，尼蘭說：「我們正在寫下歷史，所以希望許多挪威的孩子在踢足球時都能重溫這一刻，他們可以夢想有一天和我們一樣，不論你來自哪裡，一切都有可能。」

上半場擋下吉馬良斯（Bruno Guimarães）的十二碼罰球，尼蘭表示，比賽一開始能撲下罰球絕對能提升士氣，「這對我是很棒的時刻，對我的團隊也是，讓他們有了些喘息空間。」

「比賽尾聲我們也在關鍵時刻取得進球，這真是太棒了。」尼蘭說。

35歲挪威門將尼蘭成為致勝功臣之一。 法新社
35歲挪威門將尼蘭成為致勝功臣之一。 法新社

巴西雖在第100分鐘獲得再一次十二碼罰球機會，隊史進球王內馬爾（Neymar）也順利進球，仍沒能扭轉遭淘汰的命運，寫下1990年後最早出局紀錄，跪地痛哭的內馬爾也宣布從國家隊退役。

隊史首闖8強的挪威，下戰將和墨西哥和英格蘭間的勝隊交手。

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