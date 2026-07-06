世足賽／美國巴洛根吃直接紅牌仍可上場 比利時教頭斥愚人節笑話

國際足球總會今天暫緩執行美國主將巴洛根的禁賽。媒體盛傳此一罕見決定源於美國總統川普致電足總主席要求檢討處分，美國下一戰對手的比利時總教練直斥，今天是愚人節嗎？

國際足球總會（FIFA）今天暫緩執行美國前鋒巴洛根（Folarin Balogun）所受到的禁賽處分。巴洛根先前在32強賽中，因踩到對手右腳踝而被以直接紅牌罰下。依足總規定，吃下直接紅牌將禁賽1場且無法上訴。

巴洛根在本屆世界盃已攻入3球，原本他將錯過明天對比利時的16強之戰。

包括紐約時報與法新社等媒體均報導，川普日前致電國際足總主席英凡提諾（Gianni Infantino）要求檢討巴洛根的禁賽處分。國際足總今天也罕見地宣布禁賽將延緩1年執行，並且沒有提供任何具體解釋。

美國足協官員與巴洛根本人，當初並沒有對處分提出任何異議。

國際足總的決定傳出後，川普隨即在真實社群（Truth Social）平台發文指出：「感謝國際足總做了對的事，扭轉了一個重大不公！」

但是在比利時方面，國際足總這項紅牌處分大轉彎令比利時皇家足球協會（RBFA）「震驚」，並正在「調查所有可能選項」。

比利時總教練賈西亞（Rudi Garcia）稱此一史無前例的舉動違背足球精神。他在記者會上批評：「我不知道在足總世界盃，7月5日現在變成4月1日，變成愚人節。」

賈西亞與門將庫特華（Thibaut Courtois）堅稱，這項決定不會影響比利時備戰，儘管庫特華承認這項決定的時機令人意外。

庫特華表示，「對我們球員來說，一切照舊」，「我們專注於比賽，專注於在場上贏得勝利，無論誰上場。」