世足賽／狂轟2球淘汰五星巴西 哈蘭德：達到新巔峰

率挪威今年世界盃不斷踢出驚奇的哈蘭德（Erling Haaland），今天對上5屆冠軍巴西隊再度化身「進球機器」，第79分鐘先頭錘破門，第90分鐘再遠射破網，率挪威爆冷以2：1淘汰巴西，闖進8強締造隊史最佳紀錄，讓他開心說，達到了新的巔峰。

挪威今年不過是第4次參加世界盃，參賽次數比巴西冠軍數還少，但今天先有門將尼蘭（Orjan Nyland）擋下巴西上半場的12碼罰球，下半場替補上陣的謝爾德魯普（Andreas Schjelderup）再當功臣，兩次助攻讓哈蘭德破網，讓挪威締造隊史首度晉級8強的新紀錄。

哈蘭德說：「我在本屆賽事中已經達到巔峰狀態幾次，但這次是一個新的巔峰。」他首度參賽已經累積7顆進球，追平阿根廷「獅王」梅西（Kylian Mbappe）和法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe），讓本屆金靴獎爭奪更有話題。

連14場國際賽都有進球紀錄的哈蘭德也提到，幾年的世界盃或許會改變挪威歷史，現在就請大家先好好享受，「今天真是瘋狂的一天，是挪威歷史上最瘋狂的日子之一，就去好好享受，擁抱和享受當下吧。」

挪威教練索爾巴肯（Stale Solbakken）也說，相信所有挪威人民都經歷了人生中難忘的一天，「有人說我們永遠改變了挪威，人們可能會慶祝一個星期左右。」