世足賽／最後一舞停在16強 內馬爾爆哭從國家隊畢業

世界盃5屆冠軍巴西隊今天爆冷敗給挪威隊，16強止步創下1990年以來最早出局紀錄，隊史進球王內馬爾（Neymar）賽後淚流不止，補時階段罰進巴西今天唯一進球的他也從國家隊退役，世界盃「最後一舞」留下遺憾。

34歲的內馬爾近幾季飽受傷病困擾，2023年10月代表國家隊出戰烏拉圭的比賽傷到左膝前十字韌帶和半月板，效力沙烏地希拉爾足球俱樂部時也有傷勢問題，本季在桑托斯足球俱樂部又在5月17日傷到小腿，一度傳出世界盃小組賽都無法無賽，最終雖趕在小組賽最終戰上陣，球隊挑戰第6冠卻提前失利。

「我試了，真的試了，現在一切都結束了。」淚流滿面的內馬爾宣布告別賽場，「我從這裡開始，也在這裡結束。」

內馬爾的國際賽處女秀是2010年8月對上美國的友誼賽，當時比賽場館大都會人壽體育場（Met Life Stadium），正是今天和挪威戰的地點；16年來內馬爾共為巴西攻進80球，隊史最多，傳奇比利（Pelé）還落後3球。

今天補時階段的進球，讓內馬爾締造4屆世界盃都有進球的紀錄，成為比利後的巴西第一人，但代表國家隊的出賽場次將永遠停在130場，無法超越前輩卡富（Cafu）的142場。

巴西教頭安切洛蒂（Carlo Ancelotti）表示，今天結果非常讓人失望，大家都十分難過，但這就是足球，「有時你必須學會承受失敗帶來的悲傷和苦澀。我已經習慣了，但我們會把這次失敗轉化為動力，開啟新的旅程。」