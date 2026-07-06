Atlas機器人世足賽秀技 現代拚2028年量產人形機器人

現代汽車周日在世足賽展示旗下 Atlas 人形機器人，藉足球界最大舞台展現技術進展，同時為量產並導入工廠應用做準備。

在紐約／紐澤西體育場舉行的巴西對挪威 16 強賽中，由現代旗下波士頓動力（Boston Dynamics）開發的 Atlas 走過球員通道，先後模仿巴西前鋒庫尼亞（Matheus Cunha）的經典衝浪慶祝動作，以及南韓球星孫興慜的相機手勢，隨後將比賽用球交予裁判。

這是Atlas量產版本自今年1月CES科技展首度亮相後，首次公開現場實地展示。現代計劃最快2028年在美國每年生產多達3萬台人形機器人，主要供應旗下喬治亞州工廠使用。

這場表演也是現代「足球學院」（School of Football）活動的最終成果。這是一系列影片，詳述 Atlas 如何學會複雜的運動動作，包括巴西球王比利和阿根廷名將馬拉度納等傳奇球星都曾掌握的欺敵踢法「幽靈倒鉤」。現代自 1999 年起贊助這項賽事，本屆並擔任 FIFA 官方機器人合作夥伴。

現代表示，這項活動旨在展示先進機器人技術如何走出受控的實驗室環境，讓人形機器人能在適應不可預測環境的同時，執行精細任務。

在戶外體育場測試 Atlas，也為未來部署於工廠提供關鍵工程資料。舉例來說，在草地上運作會迫使機器人因應表面彈性、滑倒風險等變數，而這些都是水泥實驗室地面上不會出現的情況。

波士頓動力機器人行為部門主管羅德里格斯（Alberto Rodriguez）接受彭博新聞訪問時說：「Atlas 現在已經學會以可靠方式執行並模仿動作，因此能夠適應真實情境中發生的各種狀況。這套系統在模擬環境中的運作方式，已具備足夠的擴展性。」

他說，另一個目標是提升大眾對機器人技術的理解，並展現這項技術「預期會先改變製造業，接著在未來十年改變我們的日常生活」。