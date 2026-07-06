世足賽爆驚人爭議！川普致電FIFA主席 1句話後美前鋒免禁賽

2026年世界盃足球賽正在美加墨三國火熱開踢，紐約時報5日引述三名知情人士透露，美國總統川普7月1日致電國際足球總會主席英凡提諾，要求重審美國隊前鋒巴洛根的紅牌處分，隨後國際足總5日罕見暫緩禁賽令，巴洛根獲准出戰6日對戰比利時的16強賽事。消息一出引爆比利時怒火更震驚足壇，成為本屆賽事至今最大爭議。

巴洛根（Folarin Balogun）1日在美國以2比0擊敗波士尼亞與赫塞哥維納的32強賽中，因踩到對方球員穆哈雷莫維奇（Tarik Muharemović）右腳踝而被紅牌罰下。

這項暫緩令在世足賽現代史上前所未見，是1962年以來國際足總（FIFA）首度允許在世界盃被紅牌罰下、原本應遭禁賽的球員，在下一場比賽照常出賽。

華爾街日報引述一名知情人士透露，川普在通話中告訴英凡提諾，所有人都跟他說這項判決是錯的，英凡提諾則承諾將了解此事。隨後，英凡提諾回電川普，說明巴洛根的禁賽處分將被撤銷。

國際足總聲明表示，根據紀律準則第27條，巴洛根的禁賽處分將暫緩執行，觀察期為1年；若他期間再犯下性質與嚴重程度相近的違規，禁賽將恢復執行，且不影響追加新處分。不過，聲明未說明為何他未像其他被紅牌罰下的球員一樣遭自動禁賽。

川普則在真實社群發文慶祝：「感謝國際足總做了正確的事，糾正這項嚴重不公。」貼文未談及曾致電英凡提諾，或對此邀功。

比利時足協5日憤怒回應，表示對這項決定感到「震驚」，批評此舉已違反2026年賽事競賽規章，也與國際足總在世界盃前向各隊說明、以及5月致各足協信函中的說法相牴觸。

比利時足協並稱，正在研究所有可能選項。

美國隊聲明表示，接受紀律委員會決定，也很高興巴洛根6日可出賽，目前全隊專注於在西雅圖對比利時的16強賽，並期待球迷繼續支持。

巴洛根突然獲准出賽，也讓英凡提諾與川普是否關係過從甚密，再度受到外界檢視。政治新聞網Axios指出，美國政府官員直接干預國際足總紀律案件極為罕見。

彭博指出，這並非國際足總首次撤銷球員禁賽處分。葡萄牙球星C羅（Cristiano Ronaldo）先前在世界盃資格賽中犯規，原本可能導致他缺席今年世界盃開幕階段賽事，但最後避開禁賽。