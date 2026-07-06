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世足賽／森巴軍團擋不下哈蘭德！進球機器兩度破門率挪威2比1淘汰巴西

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世足賽／森巴軍團擋不下哈蘭德！進球機器兩度破門率挪威2比1淘汰巴西

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
哈蘭德（Erling Haaland）「梅開二度」率挪威以2：1淘汰巴西，挺進8強也改寫隊史最佳紀錄。 法新社
哈蘭德（Erling Haaland）「梅開二度」率挪威以2：1淘汰巴西，挺進8強也改寫隊史最佳紀錄。 法新社

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暌違28年重返世界盃舞台的挪威，今天16強賽碰5屆冠軍巴西隊延續隊史不敗紀錄，超級球星「進球機器」哈蘭德（Erling Haaland）第79分鐘頭錘破門，第90分鐘再勁射破網，「梅開二度」下率挪威以2：1淘汰冠軍大熱門巴西，挺進8強也改寫隊史最佳紀錄。

挪威前一次1998年世界盃亮相就曾寫下2：1擊敗巴西的驚奇紀錄，今天也先發起攻勢，但伯格（Patrick Berg）進球破網還沒慶祝完裁判就拿起越位旗；第14分鐘換巴西獲得12碼罰球的絕佳破門機會，但吉馬良斯（Bruno Guimarães）主罰下，射向球門右下角的攻擊被挪威門將尼蘭（Orjan Nyland）撲下。

補時階段挪威厄德高（Martin Odegaard）獲得射門空間但被巴西門將貝克（Alisson Becker）擋下，巴西接續有機會的頭錘機會也沒把握，上半場兩隊0：0戰平。

巴西19歲小將恩德里克（Endrick）下半場替補上陣表現搶眼，第60分鐘獲得單刀機會但射偏，不過哈蘭德第67分鐘也錯過破門機會。

巴西隊史進球王內馬爾（Neymar Jr.）第67分鐘替補上陣，但巴西幾次攻擊都無果；第75分鐘挪威反擊，謝爾德魯普（Andreas Schjelderup）的攻擊雖又被貝克撲下，但他第79分鐘傳出助攻，讓哈蘭德頭錘破網突破僵局，讓挪威取得1：0領先。

第90分鐘哈蘭德在禁區外直接起腳，左腳勁射將球送到球門右下角，這記破門助挪威取得2：0領先，本屆累積7顆進球榜也追上阿根廷「獅王」梅西（Kylian Mbappe）和法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）。

補時最後階段，挪威厄斯蒂高（Leo Ostigard）爭頂時犯規，讓巴西獲得12碼罰球機會，內馬爾操刀得手雖讓巴西進球開張，最終仍由挪威以2：1帶走8強門票。

哈蘭德近16場國際賽都有進球紀錄，今天幫助挪威將對戰巴西紀錄推進到3勝2平，晉級8強也改寫隊史新猷，下戰將對決英格蘭和墨西哥的勝方。

第79分鐘哈蘭德（Erling Haaland）躍起頭槌破門，挪威取得1:0領先。 法新社
第79分鐘哈蘭德（Erling Haaland）躍起頭槌破門，挪威取得1:0領先。 法新社

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