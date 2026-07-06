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世足賽／川普致電施壓？美國隊巴洛根吞紅牌 FIFA罕見暫緩禁賽

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世足賽／國際足總暫緩執行禁賽 美國主力巴洛根准出戰比利時

中央社／ 西雅圖5日綜合外電報導
巴洛根。 法新社
巴洛根。 法新社

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國際足球總會今天宣布，暫緩執行美國主力巴洛根1場禁賽處分，使得這位前鋒可以在美國對陣比利時的世界盃16強賽中上場。

美聯社報導，巴洛根（Folarin Balogun）目前以3球在美國隊射手榜中領先。美國以2比0擊敗波士尼亞與赫塞哥維納的32強賽中，他因踩到對方球員穆哈雷莫維奇（Tarik Muharemović）右腳踝而被判紅牌出場。

國際足球總會（FIFA）今天宣布：「禁賽處罰暫緩執行，進入為期一年的觀察期。如果巴洛根在觀察期內再犯性質與嚴重程度相似的違規行為，將撤銷暫緩執行並且執行原處分，此舉不影響針對新違規行為的任何追加處分。」

美國足球協會（United States Soccer Federation）表示，今天將不會安排巴洛根就此置評。

主辦國之一的美國力拚自從2002年以來再闖8強。美國分別於2010年對迦納、2014年對比利時、2022年對荷蘭時落敗，止步16強；2006年未晉級淘汰賽，2018年則未能取得會內賽資格。

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