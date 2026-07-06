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世足賽／摩洛哥踢落加拿大 「我們不是黑馬是強隊」
世界盃足球賽十六強賽昨天點燃戰火，摩洛哥在上半場頂住加拿大猛烈攻勢，下半場攻進三球，奧納希「梅開二度」成為贏球最大功臣，終場以三比○獲勝，成為史上第一個兩度闖進八強的非洲國家。
摩洛哥在二○二二年世足賽踢進四強，寫下非洲球隊最佳紀錄，今年以分組第二進入淘汰賽後，連續淘汰荷蘭、加拿大，成為第一支拿到八強門票的球隊，總教練沃阿比說：「我們不再是黑馬，大家談到摩洛哥已視為強有力的競爭者，這只是開始，希望全隊繼續前進，絕對不想停下來。」
摩洛哥在卅二強賽ＰＫ大戰扳倒荷蘭，門將布努昨天又有三次成功撲救，他在加拿大出生、雙親是摩洛哥人，開心說：「代表非洲感到無比自豪，這片大陸人才輩出。」
加拿大第三次參加世界盃，不但在小組賽奪下隊史第一勝，也在卅二強賽以一比○擊敗南非，拿到淘汰賽首勝，昨天成為本屆首支出局的地主隊；美國媒體ＥＳＰＮ指出，這個國家關注冰球遠遠超過足球，這次表現出色讓全國為之著迷。
另一支地主隊墨西哥今天將在主場迎戰英格蘭，可望湧進爆滿八萬多人觀戰，帶給「三獅軍團」極大壓力。
英墨大戰在英國時間凌晨一點開踢，目前攻進五球的英格蘭隊長凱恩表示，世界盃對全國意義重大，希望球迷賽後能帶著「幸福的宿醉」醒來。
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